紐約市府氣候會議 法拉盛華人批洪澇依舊

市府多機構日前在華策會皇后區服務中心舉辦「氣候會議」，宣導政府的部分防洪計畫。(記者牟蘭／攝影)

颶風艾妲(Ida)去年襲紐約，造成至少11人死，市府多個機構日前在華策會皇后區服務中心舉辦「氣候會議」，宣導政府的部分防洪計畫，但與會多位民眾指，一年後當地的洪澇問題未有改善，批評市府未提供有用資訊。

紐約市 應急辦公室(Emergency Management)與哥倫比亞大學日前在法拉盛 舉辦「氣候會議」，帶來「洪水如何產生？」、「如何防洪？」以及「如何獲得相關資訊？」的演講，市環保局的專員也到場解惑。

市應急辦公室的專員呼籲，民眾在暴雨 期間避免停留在地鐵等低窪區域，家中淹水後，關閉電源，事後丟棄被污染的食物與藥品，準備急救包，並留意相關諮詢的更新等。

市府多機構日前在華策會皇后區服務中心舉辦「氣候會議」，多名民眾批評當局未帶來有用的資訊。(記者牟蘭／攝影)

與會的曾女士指，她多年前在法拉盛Peck大道附近購買樓宇，因當地下水道容量不足，每到下雨天雨水就會從人孔蓋湧出，去年颶風期間，家中地下室淹水，幸好丈夫沒在地下室看電視睡著，才躲過一劫。

曾女士說，她事後向政府申請卻只拿到數千元的補助，但修繕房子花費4萬元，要求政府改善下水道，並聯合200多戶居民連署，但至今未看到政府動工。

法拉盛市中心的商業樓業主李先生表示，其位於37大道交緬街附近的一棟樓，遇到暴雨，地下室都會淹水，導致商家蒙受損失。

市環保局的專員回應，紐約市的下水道約在50年前打造，隨著人口增長，需要更多的相關設施才能滿足；他指，市府已投入20億元改建下水道，排洪到牙買加灣與法拉盛灣等，近期又發布新的防洪措施，如增設排水花園等。

曾小姐則認為，市府公布的下水道整修計畫中不包括法拉盛，且講座內容千篇一律，批評市府沒有帶來有用的資訊。