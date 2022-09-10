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感謝亞裔傑出貢獻 紐約市長官邸慶中秋

記者張心／紐約報導
市長官邸舉辦中秋節慶祝活動。(記者張心／攝影)
市長官邸舉辦中秋節慶祝活動。(記者張心／攝影)

紐約市亞當斯(Eric Adams)9日於市長官邸(Gracie Mansion)舉辦中秋節慶祝活動(Mid-Autumn Moon Festival Celebration)，邀請多位州、市級民代共襄盛舉，共同感謝亞裔為紐約市做出的傑出貢獻。

市長官邸舉辦中秋節慶祝活動。(市長辦公室提供)
市長官邸舉辦中秋節慶祝活動。(市長辦公室提供)

亞當斯表示，借助此中秋節活動將全市亞裔社區代表齊聚一堂，動員大家一同探討打擊仇亞犯罪、推動亞裔歷史進課堂等議題，具有非凡的意義。

市長官邸舉辦中秋節慶祝活動。(黃敏儀辦公室提供)
市長官邸舉辦中秋節慶祝活動。(黃敏儀辦公室提供)

亞當斯說：「當我們團結起來，共同處理紐約亞裔市民面臨的實際問題，是中秋這樣一個收穫的季節給予我們的精神食糧，幫助我們從新冠的破壞性影響中重新振作。」

市長官邸舉辦中秋節慶祝活動。(黃敏儀辦公室提供)
市長官邸舉辦中秋節慶祝活動。(黃敏儀辦公室提供)

受邀參加的法拉盛第20選區市議員黃敏儀表示，中秋節的歷史可以追溯到3000年前，像大多數的文化節日一樣，是一個家人相聚的傳統節日，大家一起品嘗由收穫的糧食製成的月餅，同親朋好友分享節日的歡愉，「我祝大家中秋節快樂。」

市長官邸舉辦中秋節慶祝活動。(市長辦公室提供)
市長官邸舉辦中秋節慶祝活動。(市長辦公室提供)

市長官邸舉辦中秋節慶祝活動。(市長辦公室提供)
市長官邸舉辦中秋節慶祝活動。(市長辦公室提供)

多位亞裔民代及政府官員也出席慶祝，包括州酒類管理廳(New York State Liquor Authority)局長范莉莉(Lily Fan)、州參議員劉醇逸、州眾議員愛普斯坦(Harvey Epstein)、市小商業服務局(SBS)局長金德彥(Kevin Kim)、市長特別顧問兼亞裔事務總監鄭祺蓉(Winnie Greco)、紐約市副市長高級顧問顧雅明、市議員李琳達(Linda Lee)、市議員范拉斯(Marjorie Velázquez)等悉數參加。

亞裔 亞當斯 紐約市

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