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法拉盛劫案頻發 北方大道加油站2華男被搶

記者牟蘭／紐約報導
兩名華裔男子於9日凌晨在位於法拉盛北方大道的一家加油站附近被他人打劫。(取自谷歌地圖)
兩名華裔男子於9日凌晨在位於法拉盛北方大道的一家加油站附近被他人打劫。(取自谷歌地圖)

兩名華裔男子於9日凌晨，在位於皇后區法拉盛北方大道的一家加油站附近被人搶劫，三名非洲裔嫌犯持槍要求他們交出財物，隨後多次用拳毆打，並用腳踢兩人的身體，得手後向不明方向逃逸，至截稿前仍然在逃，警方呼籲知情者提供線索，最高可得2500元的懸賞獎勵。

根據警方消息，市警109分局9日凌晨3時30分許收到一起報案，兩名華人男子指，他們在北方大道137-17號的加油站附近被他人打劫；一名受害人稱，他當天凌晨停在加油站附近等待友人，一名非洲裔男子從附近跑出，持槍要求他們交出財物。

受害人稱，在該名非洲裔男子出現後，隨後又有另外兩名非洲裔男子加入搶劫，對他與友人拳打腳踢，強行拿走了他的手錶、錢包與項鍊等財物，得手後向不明方向逃逸，兩人報警求助。

警方指，至截稿前，嫌犯仍然在逃，這起案件尚在調查中，呼籲任何知情者可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

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