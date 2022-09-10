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改善仇亞暴力 商會贈商家監視器

記者牟蘭／紐約報導
孟昭文表示，隨著病毒蔓延，仇恨犯罪激增，亞裔不僅經歷語言歧視，還受到肢體的暴力。(記者牟蘭╱攝影)
孟昭文表示，隨著病毒蔓延，仇恨犯罪激增，亞裔不僅經歷語言歧視，還受到肢體的暴力。(記者牟蘭╱攝影)

疫情爆發後，暴力罪案中的亞裔受害者激增，國會眾議員孟昭文與全美亞裔總商會會長董繼玲等9日在皇后區舉辦記者會，宣布向紐約市的亞裔小商家贈送監控攝像與一年的訂閱服務，改善社區治安；孟昭文以外賣郎嚴志文的案件舉例，指若中餐廳老闆能夠安裝谷歌監控視頻，恐避免這場悲劇發生。

本次監控錄像贈送活動是全美亞裔總商會(National ACE)Nest Cam Kit計畫的一部分，由谷歌與亞美聯盟(Asian American Federation)共同合作舉辦，為紐約市、亞特蘭大、休斯頓以及芝加哥等地的亞裔小商家提供監控攝像。

董繼玲表示，此次活動不只是為了對抗激增的仇恨亞裔犯罪，更是為了支持亞裔商家度過艱難時刻；她說，疫情爆發後，亞裔商家不僅受到經濟的衝擊，經歷收入銳減、裁員與欠債等，艱難維持生意，還要遭受仇恨犯罪的威脅，導致很多商家無力支持生意，停止營業。

為了改善這一問題，董繼玲表示，這個計畫將幫助亞裔商家感到安全，為他們免費提供650個監控攝像機以及Google Nest一年免費的訂閱，詳情可上https://www.aapistrong.com/nestcamkits。

孟昭文表示，疫情爆發後，民眾擔心到亞裔社區就會被感染新冠病毒，導致商家受創嚴重、生意驟減；她表示，隨著病毒蔓延，仇恨犯罪激增，亞裔不僅經歷語言歧視，還受到肢體暴力，甚至失去性命，她為此提案並由總統簽名通過，希望消除仇恨犯罪。

除了提案外，孟昭文說，監控錄像的安裝也至關重要，她以嚴志文的案件舉例，指若中餐廳的老闆安裝相關監控設施，可能大幅度避免悲劇發生，但因這些監控設施的價格，讓不少商家望而卻步；她代表亞裔小商家，感謝全美亞裔總商會等主辦方對社區的支持。

亞裔 孟昭文 疫情

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