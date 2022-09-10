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華埠地鐵站死屍 警：隧道遊民被輾

記者張晨／紐約報導
華埠堅尼路地鐵站現死屍，消息人士稱疑為隧道遊民被行經列車輾死。(記者張晨╱攝影)
華埠堅尼路地鐵站現死屍，消息人士稱疑為隧道遊民被行經列車輾死。(記者張晨╱攝影)

紐約市遊民問題日益嚴重，在市府各方政策、項目下並未得到好轉；曼哈頓華埠堅尼路(Canal St.)地鐵站9日發現一遊民男子死於軌道，市警和大都會運輸署官員表示，該人或居住在隧道中，疑遭行經列車輾壓致死。

MTA官員表示，這名遊民男子的屍體於當日上午9時19分，被一列向北行使的5號線列車司機在堅尼路以北發現；消息人士稱，司機在離屍體很近的地方停了下來，當局後來確定他可能是被前一輛行駛而過的列車撞到。

警方表示，死者年約40歲，目前還不清楚如何以及何時進入隧道，但在堅尼路地鐵站隧道中，居住在內的遊民甚為常見。

在發現這名男子的屍體後，MTA暫停了4號線和5號線的雙向特快線路，停在現場的5號線列車上大約有350名乘客；官員們說，運輸署人員派出了第二輛列車，才得以將困在現場的乘客運出，他們在上午10時被帶回到了布碌崙(布魯克林)大橋/市政廳站(Brooklyn Bridge - City Hall)。

據一名查看了事故報告的MTA消息人士稱，這名男子的屍體後來被載上了現場的5號線列車，運到了聯合廣場14街站。

這起死亡案件導致4、5、6號線高峰時間延誤了兩個多小時，這些線路每個工作日早上都要運送數萬名乘客。

自去年以來，MTA一直在研究新方法，以解決市地鐵軌道上愈來愈多的遊民；而今年早些時候，市長亞當斯(Eric Adams)還發起了一項清理運動，將遊民清理出地鐵站和隧道，但目前半年過去，市府未對此事給出過階段性結論。

地鐵站 遊民 MTA

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