肉品未認證 布碌崙中餐館遭波及

布碌崙華人業者澄清與新州遭到執照撤銷的中餐館毫無關係。(取自臉書)

新澤西州一間猶太 潔食中餐廳(Kosher Chinese Restaurant)，因使用未受到猶太食品認證的肉類，遭認證公司撤銷猶太食品執照，外界盛傳該家中餐館 與布碌崙(布魯克林)由同一華人業者營業的兩家猶太潔食中餐館有關聯，生意受到影響；日前業者出面澄清，多年以前已將新澤西的中餐館轉手給他人，與其未有任何關係。

新澤西州Manalapan一間中餐館，因被當地人發現未使用受到認證的肉類，遭位於布碌崙的猶太食品認證公司「OK Kosher Certification」撤銷食品認證執照，並導致餐館關閉。

根據該公司的聲明，在調查新州 中餐館時展開嚴謹的調查，該家餐館Kosher Chinese Express蓄意違反了其對猶太潔食消費者提供正當食品的義務；過程中調查人員在餐廳附近的公共垃圾桶中發現非猶太雞肉、其他肉類的空盒子，隨後對業者進行盤問，業者承認已使用非猶太認證肉類已有一段日子。

意識到自身的錯誤，該家餐館業者決定停業以示道歉；隨後，18年前曾是該家中餐館社區內的監督拉比(Rabbi)沙銀(Yudel Shain)，向外界指出該餐館與布碌崙的兩家中餐館為同一業者，消息曝光後，許多猶太人擔心其業者也使用非猶太認證的肉類。

兩間被指控與新州中餐館有關係、位於布碌崙的兩間中餐館，分別為肯辛頓(Kensington)的高美「Glatt Kosher Family」、以及中木的「Glatt Coney」，業者為同一華人，日前已在門口貼上聲明紙條，強調其與新州的中餐館毫無瓜葛。

華人經理Tony表示，自己在20年前曾經為該新州中餐館老闆，但之後就轉手賣給別人，目前經營該餐館者是完全不同的人。

「你不能說，因為他(新州業者)是華人，我就一定跟他有關係，實際上我們並沒有」，Tony表示；猶太監督員(Kosher Supervisor)經常來到其店裡突擊檢查，非常嚴格，他們也遵守各個條例，開業多年從來沒有違反猶太食品條約。