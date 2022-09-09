公校恐流失3萬學生 紐約市府拚閱讀

班克斯表示，新學年將著重閱讀教學。(取自推特)

依市府數字估計，紐約市公校 本學年將再流失3萬名學生，市教育局 新計畫中，將著重加強基礎教育，提升學生的閱讀水平，低年級學生的閱讀，也將改為以語音為基礎的教學方法，解決疫情 帶來的課業落後問題。

市教育局以及教育網站Chalkbeat整理的數據顯示，過去五年，全市已有12萬個家庭離開紐約的公校體系，疫期以來，公校學生的招收總數已經下降9.5%，在今秋開始的新學年，預計將再流失3萬名學生，持續呈現「逃離公校」的狀態，公校招生數下降最顯著的為最富裕的家庭，其次則為低收入家庭。

而由於疫情帶來的學生課業落後的問題，8日開學日，市長亞當斯(Eric Adams)與市教育總監班克斯(David C. Banks)表示，將著重加強基礎教育，增進學生的識字以及閱讀水平，進一步篩查有閱讀障礙及挑戰的學生，有的放矢地幫助他們，為有閱讀障礙的學生提供掃盲教育的實驗項目。

全市也將在新學期，替換原有的被譽為「均衡讀寫」(balanced literacy)的閱讀教學方法，轉為更強調單詞讀音的語音教學法。均衡讀寫法在閱讀教學過程中，加入詞彙與寫作學習等，並依據學生的特點與能力進行分層教學，提高教學效果與質量，然而，近年來根據眼球追蹤及腦部掃描的研究，許多科學家稱，閱讀事實上是將書本上的字母與每天日常中所聽到的聲音聯繫起來的過程，紐約市教育人士及官員也以此為依據，在低年級推行閱讀教學改革。