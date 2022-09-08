牛毓琳承認敗選 不尋求勞工家庭黨提名戰普選

牛毓琳6日晚承認敗選，並表示不會尋求勞工家庭黨的提名參加普選。(美聯社)

紐約州第十選區國會議員初選終於落幕，此前寄希望於不在籍選票的州眾議員 牛毓琳6日晚承認敗選，並表示不會尋求勞工 家庭黨(Working Family Party)的提名參加普選，再戰初選獲勝的前川普彈劾案檢察官高德曼(Dan Goldman)；牛毓琳表示，會永遠將社區放在首位，將仔細考慮自己的下一步，但否認明年將參加市議員競選。

牛毓琳在推特公布的視頻中說，「參選國會議員是因為我愛社區，希望為社區發聲，這個多元化的社區不應該成為富豪的樂園，應該確保人們有尊嚴的生活。」

「初選之後很多人說，如果高德曼沒有支出巨額經費，如果進步派能夠團結，很多如果；也有很多人想讓我代表勞工家庭黨參加普選，我感到榮幸，我會永遠將社區放在首位」，她說，「目前已經有足夠數量的不在籍選票被計入，我們承認初選落敗，我也不會用勞工家庭黨提名參加普選；我們顯然沒有足夠的資源同時應對所有選戰，而且現在必須保護我們的民主。」

如此，牛毓琳在今年完成州眾議員任期後，將失去所有公職；她表示，目前的首要任務是讓民主黨 在期中選舉獲勝，對於自己的下一步，還需仔細考慮，她同時否認明年將競選市議員的傳聞。

根據選舉委員會的非官方統計得票數字，高德曼得票1萬6686張，得票率25.72%，牛毓琳得票1萬5380張，得票率23.71%，二人僅相差1306票，但該計票數字只包括初選日的選票、提前投票以及初選日前收到的不在籍選票。

根據Politico報導，勞工家庭黨此前曾就牛毓琳參加普選一事進行民調，但未公布結果；而根據高德曼競選團隊的數據，不在籍選票的計票中，高德曼得票率26%，牛毓琳為23.6%，高德曼領先1700票，這也讓高德曼的總得票率增加1%。

勞工家庭黨紐約黨部主管倪美卡(Sochie Nnaemeka)在聲明中表示，牛毓琳的決定是經過她與黨部慎重考慮後做出的，「當我們的草根參選人對決巨富階層時，我們一直對其中存在的結構性障礙，保持清醒的認識；高德曼自掏數百萬元助選，仍未能贏得選區內大多數民主黨人支持，我們敦促他借鑑大多數參選人秉持的進步派的立場；隨著普選臨近，我們將集合力量保衛民主，抵禦日漸囂張的共和黨極端主義者。」

高德曼則發表聲明稱，「我將和選區內所有人合作，為紐約人做出成績；這場選戰中所有參選人都提出重要議題，需要市議會、州議會和華府去解決，我也在初選中從他們身上學到很多；未來期待和大家一起合作，為民主黨守住參眾兩院的目標而努力。」