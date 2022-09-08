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治安惡化…法拉盛109 華埠5、7分局最嚴重

記者張晨／紐約報導
市警月度犯罪率簡報，法拉盛最嚴重，華埠五、七分局犯罪率則增八成。(記者張晨／攝影)
市警月度犯罪率簡報，法拉盛最嚴重，華埠五、七分局犯罪率則增八成。(記者張晨／攝影)

紐約市警7日在總局公布月度犯罪數據，8月全市範圍內的槍擊和殺人案件有所下降，而搶劫和盜竊等其他重罪案則繼續上升；皇后區法拉盛109分局轄區犯罪率增長最高，已超100%，曼哈頓華埠市警五分局及七分局轄區緊隨其後，上升了八成；情況相對較好的為布碌崙(布魯克林)華社，但比率也呈上升趨勢。

警方表示，8月全市共發生115起槍擊案，與去年8月的165起相比，減少約30%；尤其是布朗士、皇后區南部和布碌崙北部的槍擊案件明顯減少；今年迄今為止，槍擊案總體下降約12%。

與此同時，數據顯示，8月的謀殺案也下降約54%，但造成27人死亡；相比之下，2021年同月發生59起謀殺；該類案件至目前，也下降12%。

儘管如此，除上述兩類案件外，紐約市令人擔憂治安惡化情形並沒有減緩的趨勢，被列為重罪的謀殺、強姦、搶劫、襲擊、盜竊和偷車中，有五類均上升。

市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)指責政客在州保釋改革法方面做得不夠，最需要做的就是讓罪犯徹底打消「犯罪無需承擔後果」觀念，這些都是助長犯罪的因素。

今年到目前為止，市警已經繳獲4800把槍枝，8月有405人因非法持槍被捕，比去年8月增加16%。

華社罪案率的上升，也遠超全市平均值，其中治安最差的為法拉盛109分局，過去28天內除謀殺和強姦外，所有罪案種類都在上升，整體增加114%；隨後為下東城七分局，整體犯罪率上升84%，華埠五分局緊隨其後增79%；情況較好的為布碌崙華社，日落公園72分局犯罪率升50%、62分局增48%。

槍擊 布碌崙 華埠

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