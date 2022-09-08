新冠疫情趨緩 紐約取消地鐵、公車口罩令

霍楚7日宣布，即日起解除公共交通、遊民所等聚集性公共場所的強制口罩令，但仍鼓勵公眾戴口罩。（記者和釗宇／攝影）

紐約州新冠疫情 已趨平穩，州長霍楚 (Kathy Hochul)7日宣布，即日起解除公共交通、遊民所等聚集性公共場所的強制口罩 令，但仍鼓勵公眾戴口罩，醫療機構內仍強制戴口罩；同時，霍楚接種了專門針對Omicron變種病毒的補強針，距離上次接種已滿兩個月的12歲以上民眾，都可以預約接種，「我們需要恢復正常生活。」

霍楚接種了專門針對Omicron變種病毒的補強針。（州長辦公室提供）

根據州府數據，目前全州七天平均日新增病例大約在3400人左右，霍楚表示，數據自今年春季以來一直保持平穩，而且住院人數處在下降趨勢當中。

她說，目前占主導地位的是Omicron變種病毒的BA.4、BA.5亞變種，聯邦疾病防治中心(CDC)已經批准了專門針對Omicron變種病毒的補強針，只要是年滿12歲、距離上次接種疫苗滿兩個月，就可以在家庭醫生或藥店預約接種Omicron補強針，12歲以上可接種輝瑞疫苗，18歲以上可接種莫德納疫苗。

MTA已開始更新地鐵和公車內的口罩廣告，告知乘客戴口罩是可選項，同時也應尊重他人的選擇。（州長辦公室提供）

大都會運輸署(MTA)已開始更新地鐵和公車內的口罩廣告，告知乘客戴口罩是可選項，同時也應尊重他人的選擇；霍楚表示，「希望大家互相尊重，不要對其他乘客的選擇品頭論足。」大都會運輸署發言人明頓(Tim Minton)表示，地鐵站售票處仍將提供免費口罩。

不過，醫療機構和養老院內仍須遵循強制口罩令；州衛生廳長巴塞特(Mary Bassett)表示，有基礎疾病的民眾和長者仍然有很大感染風險。

此外，8日公校就將開學，霍楚表示，州府將繼續關注疫情數據，確保學校安全；她說，州府已經準備了1500萬個快篩檢測盒，如果冬季疫情反彈，將可保證學校有足夠的檢測能力。

霍楚還呼籲民眾盡量返崗上班，「這很重要，哪怕先採用返崗和居家混合的方式也可以，這對小商業者很重要，他們在疫情中受傷慘重；雖然目前周內的地鐵客流量仍未恢復到疫情前，但周末客流量已經基本恢復，同時我們在美網、百老匯劇院等場合可以看到人群聚集，這個心理轉變很難，但我感到轉折正在發生。」