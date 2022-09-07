終結24小時工作制…紐約民代有顧慮 殘障團體反對

馬泰提出的終結24小時工作制的提案受到護理業者的廣泛支持。（記者和釗宇／攝影）

在市議會公民服務和勞工 委員會6日的公聽會上，市消費者和工人保護局(DCWP)和部分民代對提案的負面影響表達憂慮，也有工會和殘障人士維權團體反對，指限制了工人賺加班費的權利，也可能導致殘障人士更難得到照護服務。

市消費者保護局高級助理奧提斯(Carlos Ortiz)作證時承認，不少護理工人無法獲得連續的睡眠和就餐時間，也未獲24小時的全額工資，移民護工擔憂若不按照業者要求工作24小時，會遭報復；終結24小時工作制能有效改善以上情況。但若依提案規定，「將給業者造成更大的財務負擔，護工班次減少而工資未能增加、照護服務縮減，也無法為病人提供連續照護。」

州眾議員 高瑞德(Richard Gottfried)則表示，雖然讚同提案的初衷，但該提案與州級和法庭判例相抵觸，應由州議會修法實現；根據2019年州上訴法庭的裁決，即便護工每日工作24小時，最多只能拿到13小時薪水；他不讚同此判決，此前他已在州議會提案，要求將護工工資提升至最低工資的150%。

全美最大的衛生保健工作者工會1199SEIU醫療工作者東部聯盟則表示，儘管工會讚同應終結24小時工作制，但該提案將護工每周工作時間限制在50小時內，讓不少護工失去賺取加班費的權利，許多人將不得不兼差維持收入；而且，該提案也未給護理行業提供更多資金，是治標不治本。