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終結24小時工作制 紐約上百護工示威

記者和釗宇／紐約報導
護工李秦表示，許多做24小時的護工，最後都成了病人。右為馬泰。(記者和釗宇／攝影)
護工李秦表示，許多做24小時的護工，最後都成了病人。右為馬泰。(記者和釗宇／攝影)

近百名家庭護理工人6日冒雨在市政廳前集會，抗議24小時工作制，聲援市議員馬泰(Chris Marte)提出的廢除24小時工作制提案，並參加市議會同日舉行的公聽會，目前該提案已獲28名市議員支持；華裔護工表示，24小時工作制無法有連續的睡眠時間，精神高度緊張，而且只能拿到13個小時的工資。

影音來源：記者和釗宇

數據顯示，紐約州共有近30萬家庭護工，大多數是紐約市包括華裔在內的少數族裔女性；然而，護工的薪資遠低於紐約市貧困線，而且多數需24小時工作，但根據州法和相關訴訟判例，絕大多數情況下，由醫療補助計畫(Medicaid)支付工資的護工，24小時工作僅能拿到13個小時工資，工人不堪重負，不但無法照顧家庭，更拖垮健康。

近百名家庭護理工人6日冒雨在市政廳前集會，抗議24小時工作制不公。(記者和釗宇／...
近百名家庭護理工人6日冒雨在市政廳前集會，抗議24小時工作制不公。(記者和釗宇／攝影)

馬泰的提案禁止護理業者在24小時內為護工排班一次超過12小時，一周總工時不得超過50小時；但允許業者在不可預見的緊急情況下，要求護工加班，每次加班時間不得超過兩小時，每周不得超過五小時；護工人手短缺，不屬於緊急情況。

近百名家庭護理工人6日冒雨在市政廳前集會，抗議24小時工作制不公。(記者和釗宇／...
近百名家庭護理工人6日冒雨在市政廳前集會，抗議24小時工作制不公。(記者和釗宇／攝影)

馬泰表示，儘管24小時的照護對一些人是必須的，但護工連續工作24小時卻非必要；業者只考慮運營成本，認為如果全額付薪，公司就會破產，但從不考慮工人權益，更有公司恐嚇護工必須24小時工作；「護工和病人應團結反對24小時工作制，因為病人需要護工集中精神照顧。」

馬泰表示，儘管24小時的照護對一些有需要的人來說是必須的，但護工連續工作24小時...
馬泰表示，儘管24小時的照護對一些有需要的人來說是必須的，但護工連續工作24小時卻是不必要的。（記者和釗宇／攝影）

州眾議員金兌錫(Ron Kim)到場作證指，雖然州法規定，若護工無法有五小時連續睡眠，或吃飯時間被打斷，護理公司須根據實際上班時間支付工資，但經調查，許多業者仍只支付13小時工資，州府和市府毫無作為屬於失職，代價卻由少數族裔女性承擔。

華裔護工李秦已經從業六年，她表示，過去三年都是24小時工作，每周連續三天，等於連續72小時；「我照顧的是一對夫妻，白天要隨時盯著，防止摔倒，精神高度緊張；晚上，每兩小時要給病人翻身、換尿片，不可能有連續五小時的睡眠，現在必須吃安眠藥才能入睡。」她說，「許多做24小時的護工都成了病人，或無法兼顧子女及家庭，對家人來說，我就像個陌生人。」

根據馬泰辦公室，這項提案已經獲得28名市議員支持，雖然已過半數，但尚未獲得絕對多數支持，能否付諸表決尚不可知，將繼續爭取更多議員支持。

州眾議員金兌錫(發言者)表示，州府和市府失職，代價卻由少數族裔女性承擔。右為馬泰...
州眾議員金兌錫(發言者)表示，州府和市府失職，代價卻由少數族裔女性承擔。右為馬泰。(記者和釗宇／攝影)
華裔護工阮英娜表示，我已經做了12年護工，其中有六、七年是24小時工作；照顧重症...
華裔護工阮英娜表示，我已經做了12年護工，其中有六、七年是24小時工作；照顧重症病人，晚上最少要起來六次，根本沒得睡。（記者和釗宇／攝影）
近百名家庭護理工人6日冒雨在市政廳前集會，抗議24小時工作制不公。(記者和釗宇／...
近百名家庭護理工人6日冒雨在市政廳前集會，抗議24小時工作制不公。(記者和釗宇／攝影)

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