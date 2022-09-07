法拉盛中國日 9/17緬街慶雙節

中國日同樂慶中秋大巡遊，及美國國際龍獅文化藝術街坊節，將在法拉盛舉辦。(記者張晨╱攝影)

美國亞裔 文化交流總會聯合多個閩籍社團近日宣布，將在17日(周六)上午11時在法拉盛 緬街舉辦第二屆「中國日同樂慶中秋大巡遊及第五屆美國國際龍獅文化藝術節」，屆時百人隊伍將在緬街帶來舞獅、太極、古典舞等多項傳統文化表演，慶祝中秋佳節。

活動由紐約美華輔警協會、美國福建同鄉會與美國福建會館等多個社團與公司協辦贊助，選擇在此時舉辦也為慶祝中華人 民共和國成立73周年。

美國亞裔文化交流總會會長陳愛金表示，舉辦雙節活動，希望增進美中美兩國之間的友好關係，「希望僑胞們觀看節目中，一解思鄉情懷，團結一致不忘初心。」

大會主席陳愛民說，華人應該繼續發揮橋梁和紐帶作用，為促進美中兩國的經濟、人文、科技交流，和推動兩國關係友好貢獻力量。

創會主席曾憲威介紹，該會不僅有舞龍舞獅團隊，並與紐約美華輔警協會治安巡邏隊合作，維護社區治安，還在法拉盛成立青少年社區足球訓練營，培養華裔下一代。

美國福建同鄉會盧建旺、美國長樂公會主席盧建順、福建會館(三山會館)代主席鄭振何、大會總顧問林學文、鄭時甘，大會總指揮王綱勇、高秋華等出席致意。