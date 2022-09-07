拱嶼總商會迎秋節 亞當斯祝福華社

亞當斯出席美國拱嶼總商會主辦的法拉盛賀中秋活動。(記者鄭怡嫣╱攝影)

美國拱嶼總商會主辦、拱嶼鄉親聯誼會協辦的中秋晚宴日前在法拉盛舉辦，市長亞當斯 (Eric Adams)出席致詞，祝華人 中秋快樂，逾千名民眾及眾多僑團及社區機構參加。

市長亞當斯表示，感謝華人社區長期以來對他的支持，中秋節是闔家團圓之際，他與大家共聚一堂，證明他愛大家，未來將一起取得更多勝利；當晚，他也將市長表揚狀贈予拱嶼總商會，肯定他們對社區、經濟與安全的貢獻，「祝大家好運、福建鄉親好運！」

拱嶼總商會會長林河、董事局主席倪舉凌、榮譽會長倪周敏、郭良棋、胡曉軍，華青總商會會長林孔銀等表示，值此中秋佳節，與鄉親、社區賢達共聚一堂，這是疫情 以來首次也是最齊全的相聚。總商會成立兩年多，秉承「愛拚會贏」的精神，為家鄉及美國的經濟發展作出重要貢獻，疫情當下更是共同發展，今後也將積極回饋廣大在美鄉親，承擔社會責任。