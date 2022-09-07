世界氣功日 10日華埠登場

第六屆世界氣功日，本周六華埠登場。(記者張晨／攝影)

為鼓勵耆老們多活動、社交，由紐約養生太極氣功聯誼會主辦，華埠 共同發展機構諸多社區健保組織協辦的曼哈頓華埠第六屆「世界健身 氣功日」，訂於10日(周六)登場，藉由氣功，推廣保健觀念。

該活動因疫情 影響雖已於去年回歸，但規模不如從前，組織者之一的卓秋兒表示，今年人數比往年都多，並在全球61個國家和地區「同一時間、不同地點」舉行，推廣氣功對身心健康的好處。

紐約養生太極氣功聯誼會會長曾順才表示，氣功門檻低，且比較溫和，老人或小孩都適合，可透過氣功活絡筋骨、暢通筋脈；可著休閒、寬鬆衣服，「而且沒有太多限制，就算是坐輪椅，也可以跟著示範活動手部」，當天除了氣功展演外還有太極拳、歌舞團隊演出。

太極氣功聯誼會自疫期以來，每周在線上舉辦課程，將太極、拉筋等基本動作與氣功結合，各個年齡層都可輕鬆學習。

華埠商改區執行總監陳作舟表示，疫情讓更多人重視健康，希望透過鍛鍊身體、提高免疫力；氣功日給民眾在疫後走出家門提供平台，舒展身心，同時弘揚文化。

安保社區關懷中心、中央保健、美國華裔註冊護士協會、中美醫師協會、萬有護理公司等機構協辦，均派代表出席。

「世界健身氣功日」時間為10日早上10時至下午3時，地點在格蘭街(Grand St.)交李士提街(Chrystie St.)的羅斯福公園籃球場。