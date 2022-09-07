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世報中秋文化節 9/9邀社區同樂

紐約訊
紐約少林寺功夫表演。(主辦單位提供)
紐約少林寺功夫表演。(主辦單位提供)

中秋佳節前夕，世界日報於9月9日(周五)下午2時至晚上9時，在法拉盛喜來登酒店二樓，舉辦「中秋文化節」活動，邀請讀者一起歡慶中秋。

活動由洋河股份全美總經銷，美國大文行酒業有限公司冠名贊助、聯合健保公司、美國中國信託銀行，以及CPC華人策劃協會共同贊助。現場設有購物資訊攤位外，還準備多個表演節目、節慶猜燈謎、雞尾酒月餅賞月品嘗、手工藝體驗，及現場大抽獎等活動。

表演團體包括：布碌崙(布魯克林)的Halo Dance Crew街舞表演、茹寶藝術學校的旗袍秀、拉丁舞、Honey Art Center的小朋友拉丁舞、崔欣妍魔術秀、紐約少林寺功夫表演、紐約中國芭蕾京劇團、華美藝術團、Forever Dancing、寶島慢播演奏等。在二樓戶外區，除由樂手Yut Chia表演電子小提琴，也將在晚6至9時，安排月餅及雞尾酒(由洋河股份贊助)品嘗會。

活動邀請多位民俗技藝老師現場教學，體驗手工藝樂趣，適合全家參與。如：中秋剪紙、果凍花製作、中國結、書法、糖畫、捏氣球、及紅包燈籠等，並有機會將作品免費帶回家。舞台區定時進行猜燈謎，人人有機會獲獎。

現場也將有超過30個攤位，購買超值禮品，包含藥業、中藥行、家電用品、美容養生會所、生活用品等。資訊區也提供健保計畫、金融產品、教育及健康等諮詢攤位。

活動免費入場，歡迎全家一同慶中秋。喜來登酒店地址：法拉盛39大道135-20號，更多活動訊息可撥打(718)746-8889轉6362洽詢。

崔欣妍魔術表演。(主辦單位提供)
崔欣妍魔術表演。(主辦單位提供)
茹寶舞蹈藝術學校演出。(主辦單位提供)
茹寶舞蹈藝術學校演出。(主辦單位提供)
活動介紹二維碼。(主辦單位提供)
活動介紹二維碼。(主辦單位提供)

法拉盛 健保 布碌崙

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