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抵制東百老匯91號改遊民所 華埠募款擬提訴

記者和釗宇╱紐約報導
華埠遊民所抗爭已持續十個月，大華埠民權聯盟5日簡報近況。(記者和釗宇／攝影)
華埠遊民所抗爭已持續十個月，大華埠民權聯盟5日簡報近況。(記者和釗宇／攝影)

華埠遊民所抗爭已持續十個月，大華埠民權聯盟(Greater Chinatown Civic Coalition)5日對社區簡報近況，聯盟執行總監王鏑表示，市府何時與東百老匯91號簽署遊民所合約尚未可知，雖目前仍可拖延，須做好最壞打算；聯盟已開始募款，準備提訴，呼籲社區支持。

圖為東百老匯91號。(記者和釗宇／攝影)
圖為東百老匯91號。(記者和釗宇／攝影)

王鏑表示，華埠現有六處遊民所，此前市府計畫再新增四處，但後來取消格蘭街(Grand St.)231號和麥地臣街(Madison St.)47號；原因並非社區施壓，而是財務考量；其中，格蘭街231號因與酒店工會合同未解決，麥地臣街47號則因原址重建耗時過長，且容納人數太少，「並非因為社區意見。」

王鏑表示，目前市府何時與東百老匯91號簽署遊民所合約尚未可知，雖然目前仍可拖延，...
王鏑表示，目前市府何時與東百老匯91號簽署遊民所合約尚未可知，雖然目前仍可拖延，但社區須做好最壞打算。（記者和釗宇／攝影）

他也表示，社區持續抗爭仍有成效，例如東百老匯91號項目一直未能推進；「我們舉辦多次示威遊行，並與市府官員會面；根據上周和市長辦公室顧問會談，市府希望邀社區和遊民服務局商討。」

王鏑表示，因為市府對東百老匯91號項目一直不鬆口，社區只能採拖延戰術，但不確定能拖多久；「之前的談判，市府指華埠也有人支持新建遊民所，卻不明言是誰；我們希望這些人表明身分，不要總在背後操作；我們也與許多酒店負責人溝通，許多人都表示絕不會轉為遊民所。」

有一些酒店負責人聯繫不到，希望他們不要「吃社區的飯，砸社區的鍋」；他表示，東百老匯91號的房東Meilan Lee目前聯繫不上，但已得知該建築賣給政府的出價，「社區也在籌資，希望以相同價格購買，不讓他們虧本，但沒有回應；我們理解許多酒店經營困難，市府和州府都有計畫，可幫酒店改建成可負擔住房，希望房東考慮。」

王鏑表示，若市府一意孤行，社區將準備提訴，「如果連官司都不打，未來只會有更多遊民所；根據其他社區經驗，訴訟起碼能讓項目繼續拖下去，甚至拖到取消。」

大華埠民權聯盟會計師陳秀冰表示，用於訴訟的籌款已經開始，目前已經收到近百個組織和...
大華埠民權聯盟會計師陳秀冰表示，用於訴訟的籌款已經開始，目前已經收到近百個組織和個人的16萬3250元捐款。（記者和釗宇／攝影）

大華埠民權聯盟會計師陳秀冰表示，用於訴訟的籌款已經開始，目前收到近百個組織和個人的16萬3250元捐款，其中9萬5000元用於請律師、遊說和公關公司；捐款可以抵稅；可到Gofundme網站https://gccc-nyc.org/donate捐款，也可撥(917) 882-8636或電郵[email protected]查詢，現金和支票皆可。

于金山表示，現在華埠社區每況愈下，東百老匯91號項目能否取消，就是華埠能否恢復繁...
于金山表示，現在華埠社區每況愈下，東百老匯91號項目能否取消，就是華埠能否恢復繁榮的標誌。（記者和釗宇／攝影）

福建公所主席鄭德良、福建同鄉會盧建旺、鄭思祺、緬甸華僑聯誼會主席蘇煥光等數十名社區代表出席；州眾議員第65選區男性黨代表于金山表示，「東百老匯91號項目項目取消，是華埠能否恢復繁榮的指標，東百老匯不能恢復，華埠等於殘廢一半；社區充滿熱情，不要說十個月，十年也可以等，堅持到完全勝利。」

華埠 遊民 百老匯

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