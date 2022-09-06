布碌崙康尼島建渡輪碼頭 紐約市府評估選址

市府考慮將康尼島棧道邊的Steeplechase碼頭改建為渡輪碼頭。(記者胡聲橋／攝影)

2017年由市議員提出呼籲後，市府官員近日表示，正評估在在布碌崙 (布魯克林)康尼島 設置渡輪碼頭，停靠點可能位於南端棧道邊的Steeplechase碼頭。

一個世紀前，具有地標意義的Steeplechase碼頭停靠的是蒸汽動力船。現在，這裡是受人歡迎的釣魚和捕蟹地點。政府官員稱，改為渡輪碼頭能將到曼哈頓下城的通勤時間縮短30分鐘，有助緩解長期困擾該地區的交通問題。

該碼頭緊鄰布碌崙旋風棒球隊的主場瑪摩利公園(Maimonides Park)，離億萬富翁開發商John Catsimatidis新建的海洋大道(Ocean Drive)公寓樓不遠。Catsimatidis還推動將賭場引入康尼島，也持續遊說市府在附近設立渡輪碼頭。

長期以來，市府一直計畫在康尼島溪(Coney Island Creek)北側建立渡輪碼頭，但因嚴重的沙移(sand-shift)，需大量的疏浚工作才能通航，於是擱置計畫。

負責監督紐約渡輪公司(NYC Ferry)運營的紐約市經濟發展公司(Economic Development Corp.)稱，沒有放棄在康尼島溪建設輪渡碼頭。在社區推動下，已開始研究能否轉移到Steeplechase碼頭，但此處也有波浪過大的問題。市府正研究這兩個計畫，最快下個月將有結論。

2019年，時任市長白思豪(Bill de Blasio)宣布擴大渡輪服務，包括康尼島溪渡輪碼頭。該航線本應在去年推出，但因州眾議員 馮特絲(Mathylde Frontus)和批評者提出環境問題後被擱置。