紐新康三州乾旱惡化 長島擴大限水

紐新康三州地區乾旱狀況持續惡化，顏色深者越嚴重。(國家乾旱監測機構)

紐約部分地區正經歷20年來最嚴重的乾旱，周邊的新澤西州 和康州旱情也十分嚴峻，康州全州都處於嚴重或極度乾旱狀態。

長島 納蘇郡(Nassau)及蘇福克郡(Suffolk)8月初已處於第一階段用水緊急狀態，後者估計8月降雨不足一吋，擔憂若爆發野火，撲救水壓可能不足，並宣布緊急命令擴大至東端，包括全體120萬居民，節約用水，避免於澆水高峰期午夜至早晨7時之間，為草坪澆水。

根據美國乾旱監測機構(U.S. Drought Monitor)月初發布的監測報告，因為高溫和降雨量持續低於平均水平的「雙重威脅」，美國東北部大部分地區的乾旱狀況持續惡化，包括紐約州 、新澤西州、康州、德拉瓦州等地。

紐約市五區中的四個區都處於嚴重乾旱級別，曼哈頓成為了其中唯一的「中度乾旱」地區；長島的兩個郡也為嚴重乾旱區域。而中度乾旱的情況正在蔓延到紐約州的中部地區，全州已經有超過6%地區進入嚴重乾旱狀態，四分之三的地帶被畫分為「異常乾旱」(Abnormally Dry)，且情況仍在持續惡化。

為此，地方政府正在加強用水限制，上州洛克蘭郡(Rockland County)在日前延長第二階段用水緊急狀態(Stage II Water Emergency)，措施包括禁止為餐廳顧客提供免費飲水，除非顧客提出要求。自8月中旬「限水令」實施以來，當地平均用水量下降11.4%，洛克蘭郡政府表示，目前的情況使這一命令將繼續執行。

紐約地區近日將有間歇性陣雨，但氣象專家表示，這並不會對整體乾旱產生特別大的影響。