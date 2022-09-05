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紐約市失業率5% 年輕人低就業

記者張心、和釗宇 / 紐約報導
數據顯示，紐約市失業率依舊不容樂觀，不如全州其他地區就業市場恢復穩定。(Getty Images)
數據顯示，紐約市失業率依舊不容樂觀，不如全州其他地區就業市場恢復穩定。(Getty Images)

州勞工廳（NYS Department of Labor）近日公布新數據顯示，新冠疫情爆發兩年多以來，紐約市失業率依舊不容樂觀，不如全州其他地區就業市場恢復穩定。最新研究也顯示，紐約市18至24歲青年人中，不到三分之一全職工作；其中，亞裔青年在各族裔中最低。

根據州府數據，截至7月，紐約市失業率為5%，其中皇后區、史泰登島和布碌崙（布魯克林）失業率為6%，布朗士全市最高為9.1%。但紐約市以外地區的失業率，平均為3.1%，並低於全美平均的3.5%。

而根據新學院（New School）紐約中心日前公布的報告，今年第一季，年輕人的全職就業率為31%；紐約市年輕人的失業率是全市整體失業率的近三倍。

報告指，不分族裔，男性青年的就業率偏低；在各族裔中，西語裔男性青年的就業率最高，為34%；亞裔為25%，為各族裔最低；相比之下，非洲裔和白人男性青年的就業率為31%和30%。

女性青年的就業情況明顯較好，整體失業率為14%，男性則為27%。不過，女性青年各族裔的就業情況差距較大，白人達63%，亞裔29%，為各族裔中最低；該研究認為，女性就業率提高，是因為近期防疫限制不斷鬆綁，兒童更容易受到照護。

根據市長青年就業辦公室（Mayor's Office of Youth Employment）預計，全市大約有15萬男性青年處於未全職就業狀態，可能因為共享經濟的發展，年輕人較少維持穩定工作；該辦公室主任費舍爾（David Fischer）表示，「年輕人可能在亞馬遜找到一份時薪16至17元的工作，但不是全職；而且年輕人極可能最先被裁員，很難累積足夠的工作經驗。」

數據顯示，紐約市18至24歲青年人中，僅有不到三分之一在全職工作，亞裔青年的就業...
數據顯示，紐約市18至24歲青年人中，僅有不到三分之一在全職工作，亞裔青年的就業率在各族裔中最低。（記者和釗宇／攝影）

就業 紐約市 亞裔

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