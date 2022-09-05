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重擊頭部 華裔夫婦散步遇險

記者鄭怡嫣／紐約報導
丈夫追趕涉嫌攻擊的歹徒。(何女士提供)
丈夫追趕涉嫌攻擊的歹徒。(何女士提供)

華人聚居的皇后區艾姆赫斯特(Elmhurst)日前發生一起攻擊事件，兩名華人晚上散步時被一名非洲裔男子無端從背後襲擊，用硬物攻擊頭部及耳部，市警呼籲知情民眾提供線索。

根據市警局，3日晚10時左右，30歲的何女士及其丈夫，在艾姆赫斯特53大道近90街處，被一名陌生男子從背後無端用硬物攻擊，導致臉耳部受輕傷，嫌犯隨後沿53大道朝正義大道(Justice Ave.)逃跑。

影音來源：當事人提供

何女士4日接受本報採訪時表示，當時，該名非洲裔嫌犯坐在53大道聯排獨立屋其中一家屋主的樓梯前，她記得這戶是華人，覺得疑惑，便看了他兩眼，之後與丈夫並肩走了約半個街區，該男從背後接近，用塑料袋內包裝的硬物掄打兩人的頭部，丈夫頭部及耳朵受傷，由於她轉身回頭，硬物打到她的右邊眉角及額頭，對方還朝他們大喊「滾開」(F**k off!)。

何女士說，在攻擊以後，歹徒以正常步速前進，丈夫很生氣，開始追逐，對方加速逃跑。當時，一白人老婦正在遛狗，目睹全程，從家中拿冰塊給兩人冰敷，丈夫的右後側頭部仍瘀腫，翌日，她的右前額也仍疼痛，老婦與印度裔丈夫表示，在此居住已30年，治安一直很好，目睹這樣的事不敢再在晚上遛狗。

何女士指，事發後兩人當即報警，兩輛警車、四位警員在五分鐘內趕到，她也已向市人權局報告，根據她的描述，嫌犯是一名非洲裔男子，身材削瘦，身高約5呎5吋，約20歲，事發時身穿藍色套頭衫、迷彩短褲，穿拖鞋與白色長襪。

市警呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

涉嫌攻擊的歹徒。(何女士提供)
涉嫌攻擊的歹徒。(何女士提供)

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