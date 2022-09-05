大馬僑民法拉盛遊行 慶獨立65周年

慶祝馬來西亞獨立65周年，馬國僑民在法拉盛舉辦盛大遊行。(記者鄭怡嫣╱攝影)

為慶祝馬來西亞獨立65周年以及馬來西亞(旅美)聯誼會(MAA)成立38周年，以華僑為主的大馬僑民，4日在法拉盛舉行盛大遊行 ，展現馬來西亞的多元文化與民族特色，現場還有包括復古跑車在內的60部各類車輛助陣，近500人參加。

馬來西亞(旅美)聯誼會共同主席廖瑞龍介紹，馬來西亞於1957年脫離英殖民統治而獨立，目前有3000多萬的人口並由馬來人、華人、印度人等多族裔組成，馬來西亞的文化、宗教多元，此次遊行配合今年馬來西亞國慶的主題「大馬一家，堅定同在」，意在展示三大民族的文化特色，現場不僅可看到舞獅表演，包括馬來服、旗袍等在內的三大民族傳統服裝，與去年相比更新添60部車輛助陣，掛上大馬國旗，由皇后區植物園 一並向緬街市區前進。

州參議員劉醇逸、州眾議員金兌錫、市議員馬泰(Christopher Marte)、馬來西亞駐紐約總領事館總領事Mohammed Iylia Omar、副領事Hanapi Hussin、緬甸 華僑聯誼會主席蘇煥光、美國酒店華裔協會創會主席黃華清及不少僑界與社區人士參與此次遊行，金兌錫還為聯誼會董事會主席邦君雄、會長朱慧玲頒發表揚狀，肯定他們為社區及大馬僑胞所作的貢獻。

聯誼會還將與18日舉辦千人歌舞晚宴活動，意者可致電朱慧玲(917)515-6878洽詢。