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深夜騷擾8大道商家 華男打砸搶

記者顏潔恩／紐約報導
受害業者拍到下騷擾華男的面貌特徵。(受害者提供)
受害業者拍到下騷擾華男的面貌特徵。(受害者提供)

布碌崙(布魯克林)8大道2日晚發生有華男黨夥騷擾多間華裔商家的案件，除了搶走商品拒絕付錢、砸壞業者物品，還態度囂張指「不怕警察」；在受害者報警下，72分局警員趕到現場逮捕其中兩名華人，據了解，這群黨夥已連續多日騷擾當地商家。

在8大道交57街經營雜貨店的李氏夫婦表示，2日晚間11時左右，兩人看到對街有三、四個名華裔、西語裔男性在街上遊蕩、行為鬼祟；其中一名穿著白衣的華男跑到店裡，向兩人詢問某品牌的零食，李太太將零食交到對方手中後，該名華男卻以沒有錢為由拒絕付錢。

夫婦倆讓華男歸還手中的零食，可對方態度囂張不屑，還語帶挑釁不停說道，「我就是不付錢，我就是故意這樣，我也不怕警察，你敢你就打我啊！」；兩人不願與對方起肢體衝突，對峙一番後，李太太將零食搶了回來，並趕緊收拾檔口關門。

水果攤業者的財產都被砸壞。(受害者提供)
水果攤業者的財產都被砸壞。(受害者提供)

這時對方一群人衝過來，以為隔壁水果攤擺放在外的物品也是李氏夫婦的，跑來後就開始任意砸壞桌子、木箱，還將保麗龍盒子亂丟、爬上桌面破壞燈具等；水果攤業者當晚接到電話被告知有人砸攤，趕往現場處理，期間也報了警，到場的警員則將鬧事的其中兩名華人逮捕。

業者指出，鬧事者中有廣東人、也有福州人，他們已連續多日騷擾8大道上營業到深夜的商家，「之前有一名燒烤店的老闆，整整三日都遭到他們搞破壞，可老闆都沒敢報警。」

不法分子砸壞水果攤業者使用的桌子。(受害者提供)
不法分子砸壞水果攤業者使用的桌子。(受害者提供)

李太太說，經常在當地社區見到這名騷擾他們的華男，相信他就居住在8大道附近，此外也曾看到他跟其他人在街頭買賣毒品，腦子很不清醒；雙方發生衝突時，華男還揚言每天都要到其店裡騷擾，不讓安心做生意，令夫婦倆氣憤又擔憂。

該案目前警方正在調查，未透露案發進展，若民眾有任何線索、或在社區看見可疑者，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

華男 8大道 警察

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