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涉嫌賄絡馬紹爾高官 2華人被控洗錢

記者張心／紐約報導
嚴鴻輝在2016年紐約聯合國大會期間，以支持聯合國可持續發展目標(SDG)的名義，創辦了非營利組織。(取自Montessori Model United Nations臉書)
嚴鴻輝在2016年紐約聯合國大會期間，以支持聯合國可持續發展目標(SDG)的名義，創辦了非營利組織。(取自Montessori Model United Nations臉書)

涉嫌賄賂馬紹爾群島共和國(The Marshall Islands)高級官員的兩名華人，在逃亡泰國兩年多後被引渡回紐約，日前遭紐約南區聯邦法院起訴，被控洗錢(Money Laundering)、違反海外反腐敗行為法(Foreign Corrupt Practices Act, FCPA)等罪名。

根據紐約南區聯邦法院起訴書，50歲的嚴鴻輝(Hong Hui Yan，以下均為音譯，又名Cary Yan、Chen Hong)和其34歲的助理周朝婷(Chaoting Zhou，又名Gina Zhou、Angel Zhou)，在2016年至2019年間，藉由非營利組織創辦人和助理的身份，在紐約和全球其它地區接近馬紹爾群島共和國官員行賄，換取避稅、投資移民等好處。

嚴鴻輝在2016年於紐約市聯合國總部開會期間，以支持可持續發展目標(SDG)的名義，創辦了非營利組織「World Organization of Governance & Competitiveness FOR THE UNSDG」(簡稱WOGC)，並以該組織主席的名義，同助理周朝婷賄賂馬紹爾群島共和國官員。

2018年，嚴、周二人在香港舉行會議，說服馬紹爾群島共和國官員通過「榮格拉普環礁特別行政區」(Rongelap Atoll Special Administrative Region，RASAR)法案，在當地設立該行政區吸引外國企業和投資人，降低或取消稅收、放鬆移民法規等，並由嚴鴻輝的企業負責運營。

2020年3月7日，嚴、周二人向一名立法機構官員的近親提供了7000元，誘導其通過RASAR法案；很快，二人又位該官員提供了更多的現金，並探討從美國帶更多的現金投資馬紹爾群島共和國。同年3月20日，該國立法機構在被賄賂的情況下，通過了RASAR決議。

紐約南區聯邦法院檢察官戴勉威(Damian Williams)表示，二人違反了海外反腐敗行為法，被控密謀洗錢等罪名，預計將於6日(周二)提審。

投資 移民 紐約市

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