涉嫌賄絡馬紹爾高官 2華人被控洗錢

嚴鴻輝在2016年紐約聯合國大會期間,以支持聯合國可持續發展目標(SDG)的名義,創辦了非營利組織。(取自Montessori Model United Nations臉書)

涉嫌賄賂馬紹爾群島共和國(The Marshall Islands)高級官員的兩名華人,在逃亡泰國兩年多後被引渡回紐約,日前遭紐約南區聯邦法院起訴,被控洗錢(Money Laundering)、違反海外反腐敗行為法(Foreign Corrupt Practices Act, FCPA)等罪名。

根據紐約南區聯邦法院起訴書,50歲的嚴鴻輝(Hong Hui Yan,以下均為音譯,又名Cary Yan、Chen Hong)和其34歲的助理周朝婷(Chaoting Zhou,又名Gina Zhou、Angel Zhou),在2016年至2019年間,藉由非營利組織創辦人和助理的身份,在紐約和全球其它地區接近馬紹爾群島共和國官員行賄,換取避稅、投資 、移民 等好處。

嚴鴻輝在2016年於紐約市 聯合國總部開會期間,以支持可持續發展目標(SDG)的名義,創辦了非營利組織「World Organization of Governance & Competitiveness FOR THE UNSDG」(簡稱WOGC),並以該組織主席的名義,同助理周朝婷賄賂馬紹爾群島共和國官員。

2018年,嚴、周二人在香港舉行會議,說服馬紹爾群島共和國官員通過「榮格拉普環礁特別行政區」(Rongelap Atoll Special Administrative Region,RASAR)法案,在當地設立該行政區吸引外國企業和投資人,降低或取消稅收、放鬆移民法規等,並由嚴鴻輝的企業負責運營。

2020年3月7日,嚴、周二人向一名立法機構官員的近親提供了7000元,誘導其通過RASAR法案;很快,二人又位該官員提供了更多的現金,並探討從美國帶更多的現金投資馬紹爾群島共和國。同年3月20日,該國立法機構在被賄賂的情況下,通過了RASAR決議。

紐約南區聯邦法院檢察官戴勉威(Damian Williams)表示,二人違反了海外反腐敗行為法,被控密謀洗錢等罪名,預計將於6日(周二)提審。