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東村政府樓自來水含砷 近2700戶緊急停水

記者張心／紐約報導
亞當斯為政府樓居民發放飲用水。(市長辦公室提供)
亞當斯為政府樓居民發放飲用水。(市長辦公室提供)

曼哈頓東村包含近2700個住戶的政府樓，2日晚上經確認其飲用水系統中含有毒性物質砷，市府緊急通知住戶勿飲用自來水，但拒絕透露具體的砷超標數據；市長亞當斯(Eric Adams)則到現場發放瓶裝水給受影響住戶。

市長發言人盧特瓦克(Charles Lutvak)表示，8月初收到位於東村的Jacob Riis Houses政府樓內多個居民投訴水污濁，市府2日晚，證實該棟樓的自來水含有砷。

該棟政府樓建立於1949年，共計有2686戶居民，2日晚間被告知水被污染後，截至3日未恢復供水，仍要等到相關單位進一步確認水源質量無虞後，才能恢復供水。

根據聯邦環保署(Environmental Protection Agency，簡稱EPA)規定，飲用水中砷含量最高限值為百分之0.01，若水的砷含量太高，可引起嘔吐、惡心、腹瀉、癱瘓和失明，長期接觸可導致皮膚癌、肺癌、膀胱癌、肝癌等。

亞當斯到東村政府樓了解砷含量超標事件。(市長辦公室提供)
亞當斯到東村政府樓了解砷含量超標事件。(市長辦公室提供)

市府拒絕透露在該政府樓檢測到的砷含量有多高，僅透露其自來水系統中的砷含量「超過聯邦環保署認可的安全水平」；不過根據住戶Malina Barbosa表示，該棟樓的自來水「有股味道」，且關掉水龍頭後再打開，水就變成「棕色的」。

根據城市新聞(The City)披露，市府在兩周前就已經得知社區的水被砷污染，但直到2日晚上9時56分，市府才發送媒體通知，表示亞當斯在當晚10時15分會到政府樓，且不開放媒體訪問。

亞當斯到東村政府樓了解砷含量超標事件。(市長辦公室提供)
亞當斯到東村政府樓了解砷含量超標事件。(市長辦公室提供)

市房屋局發言人巴克奇諾(Barbara Brancaccio)對此回應，表示此前就檢測到該棟政府樓自來水中含有砷，直到2日才確認了這一結果；亞當斯則表示，根據重新檢測的初步結果，該棟政府樓的自來水砷含量超過了聯邦標準，「但目前沒有證據表明它與水變混濁有關，市府會在持續監測的同時為居民提供支持和飲用水。」

國會眾議員維樂貴絲(Nydia Velázquez)和市議員利華娜(Carlina Rivera)，則要求對該事件的真相進行徹查，並提醒需要幫助搬運飲用水的用戶，可直接撥打市房屋局電話(718)707-7771。

東村Jacob Riis Houses政府樓居民聚集領取市府發放的飲用水。(市長...
東村Jacob Riis Houses政府樓居民聚集領取市府發放的飲用水。(市長辦公室提供)
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