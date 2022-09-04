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華埠多單身遊民所 風險更大…社區將繼續抗議

記者張晨／紐約報導
遊民問題被堪稱是紐約市的公共危機。圖為華埠社區內的遊民營地。(記者顏嘉瑩／攝影)
遊民問題被堪稱是紐約市的公共危機。圖為華埠社區內的遊民營地。(記者顏嘉瑩／攝影)

華埠民權聯盟(Greater Chinatown Civic Coalition)3日在紐約中華公所舉行簡報會，從華埠遊民所狀況、歧視性政策細節、社區風險，到抗爭進展與未來方向，以普及教育的方式，促使民眾更積極參與社區事務；該聯盟表示，目前華埠的遊民所建案數量雖比去年減少，但有三分之二的現存及計畫選址被規畫為單身遊民所，家庭遊民所或也被改，恐成治安隱患。

大華埠民權聯盟執行總監王鏑，向民眾講解歧視性政策細節。(記者張晨／攝影)
大華埠民權聯盟執行總監王鏑，向民眾講解歧視性政策細節。(記者張晨／攝影)

該聯盟執行總監王鏑表示，華埠的遊民所數量，雖從2021年的七間現存和四處計畫遊民所，降到了六間現存和二處計畫遊民所，但數量仍多。

他指出，遊民所的構成多種多樣，在華埠的11家現存與計畫遊民所中，有九家只供單身遊民；據了解，當局也有意將加薩林坡(Catherine Slip)78號的加薩林街家庭收容所(Catherine Street Family Respite Shelter)，再改成單身制。

王鏑表示，根據遊民維權組織研究，單身遊民患有心理疾病和對藥物上癮者比率更高；而根據紐約亞裔律師協會(AABANY)對全市仇恨犯罪數據分析，曼哈頓中城和華埠作為全市第一和第二的好發社區，共同點就是有大量收容機構。

上述遊民所數量僅包含在市遊民服務局(Department of Homeless Services)管轄範圍的官方數字，像「包厘救濟」(Bowery Mission)等均未算在列。

「堅尼路以南鄰里聯盟」(Neighbors United Below Canal，NUBC)創始人李卓勳當日與會，他表示，人們都已知道東百老匯91號的遊民所若建成，其一層設置的遊民診所將服務曼哈頓50街以南的所有遊民。

「但很少有人知道，在醫療人員緊缺的後疫情時代，若診所沒有足夠的人員配置，他們會安排遊民在外等待」，他說，這段時間會發生什麼，誰也不能保證。

王鏑表示，遊民服務局在6月間秘密關閉了在下城威廉姆街(William St.)52號的收容所，也就是說現在金融區、砲台城公園以及南街海港(South Street Seaport)附近一間收容所都沒有，收容所都向華埠等周邊社區推進。

他稱，若市府繼續推進遊民所項目，將不遺餘力進行訴訟，「以從前的經驗來看，索然全都敗訴了，但卻能阻止建案繼續。」

華埠有三分之二的現存及計畫遊民收容所，被規畫為單身遊民所。(記者顏嘉瑩／攝影)
華埠有三分之二的現存及計畫遊民收容所，被規畫為單身遊民所。(記者顏嘉瑩／攝影)
華埠遊民所抗爭社區簡報會，三分之二或更多單身遊民所將成治安隱疾。(記者張晨／攝影...
華埠遊民所抗爭社區簡報會，三分之二或更多單身遊民所將成治安隱疾。(記者張晨／攝影)

遊民 華埠 加薩

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