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無證客破7600人 紐約遊民所僅19個房間可使用

記者張心／紐約報導
市長亞當斯日前到紐新航港局巴士總站，了解德州無證客安置情況。(市長辦公室提供)
市長亞當斯日前到紐新航港局巴士總站，了解德州無證客安置情況。(市長辦公室提供)

自5月以來，從美墨邊境城市德州、亞利桑納州等地被送至紐約市的無證移民數量已突破7600人，紐約市長亞當斯(Eric Adams)2日證實，已派官員南下邊境，調查這些尋求政治庇護者，究竟是自願還是被迫被送至紐約。

市長發言人萊維(Fabien Levy)2日表示，亞當斯已經派官員到德州等地進行事實調查，了解南部邊境州無證移民的心聲，以獲得市府無法自德州州府獲得的真實答案；「我們想了解，這些庇護者是自願來紐約，還是願意去其他地方但被迫來紐約。」

市長亞當斯日前到紐新航港局巴士總站，為無證客們分發食物。(市長辦公室提供)
市長亞當斯日前到紐新航港局巴士總站，為無證客們分發食物。(市長辦公室提供)

對於此次的調查，萊維並未透露更多具體細節，但表示激化南下行動的，正是德州州長艾伯特(Greg Abbott)「無動於衷」的態度；從今年4月底開始，為了施壓拜登政府解決邊境非法移民問題，艾伯特將無證客分批送往民主黨人管理的城市，包括紐約市和華府。

德州州長辦公室發言人伊茲(Renae Eze)回應，「相比派工作人員秘密旅行，艾伯特倒是歡迎亞當斯本人到訪南部邊境，親眼看看拜登製造的危機所造成的惡劣影響。」

來自德州的大巴車不斷運載著無證客進入紐約。(市長辦公室提供)
來自德州的大巴車不斷運載著無證客進入紐約。(市長辦公室提供)

根據紐約市府的統計，截至上月底，過去三個月累積的無證移民使全市遊民系統收留人數達到5萬1000人的高峰，目前遊民所的空置率只有0.18%，意味著僅有19個房間可供使用；而在勞工節假期前，一個全新的收容中心將投入使用，再為無證客提供600個房間。

不過「紐約時報」分析，從7月中旬以來，僅家庭遊民所的入住人數已上升8.5%，遠高於往年同期1%的增速；若按此趨勢，一年之後，全市家庭遊民所人數將增加一倍，從當前的3萬1000人增至6萬人，將使紐約市的遊民系統不堪重負。

萊維表示，在了解更多被送至紐約市的無證客真相的同時，市府仍會秉持人道主義援助的態度，繼續歡迎政治庇護尋求者的到來。

市長亞當斯日前到紐新航港局巴士總站巡視德州無證客接收。(市長辦公室提供)
市長亞當斯日前到紐新航港局巴士總站巡視德州無證客接收。(市長辦公室提供)

紐約市 美墨邊境 德州

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