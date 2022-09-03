紐約海灘11日關閉 把握開學前最後周末

勞工節長周末也是紐約市公校開學前的最後一個周末，不少華裔家長帶著孩子到康尼島玩耍。(記者顏潔恩／攝影)

紐約市勞動節 長周末後意味著夏季的結束，也是公校開學前的最後一個周末，包括布碌崙(布魯克林)康尼島海灘、皇后區洛克威海灘等全市總長14哩的海灘，有不少民眾「抓住夏天的尾巴」，在海邊享受最後的夏末時光。

紐約市、長島 、康州及新澤西州一帶的海灘，預計會在勞工節周末迎來高人潮，包括前來野餐、海灘旅行或家庭聚會的民眾，當地商家也卯足全力準備，在淡季前衝一波銷量。

在本周末後，紐約市五大區的公共海灘也將於11日(周日)關閉，在此之前，民眾仍可在有救生員在場的情況下海游泳，時間是早上10時至傍晚6時。

另外，全市的公共戶外泳池也會在11日之後關閉，小型游泳池則會在隔日的12日(周一)之後停止對外開放。

消息指，受到通貨膨脹及消費價格上漲的緣故，新澤西海岸(Jersey Shore)一帶的海灘小鎮今年的勞動節長周末住宿人數相比去年有所減少；但這是自新冠疫情以來最正常的夏季，預測周末期間造訪當地海灘的人數將超過千人，當地政府及商家也都做好迎接旅客的準備。

不少華人造訪的長島海灘，在長周末期間會配備齊全的救生設備，也有救生員在場執勤，但5日(周一)勞動節後將會停止定期巡邏；其中Tobay海灘救生員將持續工作至10日(周六)、11日(周日)，而在每年超過30萬人造訪的史密斯角國家公園(Smith Point County Park)，救生員會逗留多兩個周末，部分長島海灘會一直開放至10月。

「雖勞動節標誌著夏天的結束，但在蘇福克郡(Suffolk)，夏日還未結束，我們會延長夏日帶給民眾的歡樂」，蘇福克郡貝隆(Steve Bellone)表示，救生員將會執勤更長的時間，鼓勵民眾趁著溫暖天氣，造訪當地名揚內外的世界級海灘。