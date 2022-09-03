我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拉攏抗中 拜登9月底辦太平洋島國峰會

美網／「沒大威就沒我」 小威廉絲含淚謝家人、球迷

3年來最繁忙勞工節長假 紐約嚴打酒駕

記者張心／紐約報導
今年的勞工節長周末，預估將有420萬輛車出行。(Getty Images)
今年的勞工節長周末，預估將有420萬輛車出行。(Getty Images)

勞工節長周末(Labor Day Weekend)開啟，專家預計將成為疫情爆發後近三年以來，最繁忙的長周末，估計將約有420萬輛車出行；為了避免交通事故，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)2日宣布，將從即日起至5日(周一)期間，嚴打酒後駕車和分心駕駛。

霍楚2日表示，全州警察和執法部門將在勞工節長周末嚴格執法，繼續執行全國性的「Drive Sober or Get Pulled Over」打擊酒駕行動，增加紐約州對酒駕的執法，確保不會有醉酒或嗑藥的駕駛成為「馬路殺手」。為此，州府在全州道路上增加許多巡警和檢測站，以此增加隨機檢查的頻率。

與此同時，分心駕駛、是否繫好安全帶、違法路邊亂停車等行為也成為了嚴格執法目標，除了帶有州警標誌的巡邏車，便衣交通執法組(Concealed Identity Traffic Enforcement)也會出動，嚴格監查路上駕駛是否分心玩手機、接電話等，一旦發現有違規行為，可快速辨認出違規者。

「酒後駕車和分心駕駛是非常不負責的行為，每年都會導致不必要的毀滅性悲劇」；霍楚表示，2021年的勞工節長周末，警察逮捕了196名酒後駕車者，共開出了1萬701張罰單，調查了661起車禍，「我敦促所有駕駛開車應負責任，喝了酒就別上路，不要做損人不利己的事情。」

霍楚宣布執法部門從2日至5日期間，將嚴打酒後駕車和分心駕駛。(州長辦公室提供)
霍楚宣布執法部門從2日至5日期間，將嚴打酒後駕車和分心駕駛。(州長辦公室提供)

而根據美國汽車協會(AAA)的調查，今年的勞工節長周末將成為疫情爆發近三年以來最繁忙的一次，預計將會有超過80%的人選擇開車而非飛機出行，「尤其2日成了長周末最繁忙的一天」，該協會發言人提德威爾(Jana Tidwell)說，「下班族和外出遊客混在一起，都試圖到海邊度假，通勤高峰都集中在這些線路上。」

此外，紐新航港局(The Port Authority)也預計，紐新地區機場將有180萬名乘客出行，只低於疫情前水平約2%；路面交通情況也不容樂觀，預計將有多達420萬台車輛，駛過港務局的橋樑和隧道。

另外，全市也會於本周末在各區舉辦不同的慶典活動，主要街區道路封閉，當局則提醒用路人，應提早規畫好出行路線，必要時繞路而行，並預留旅行時間。

霍楚宣布執法部門從2日至5日期間，將嚴打酒後駕車和分心駕駛。(州長辦公室提供)
霍楚宣布執法部門從2日至5日期間，將嚴打酒後駕車和分心駕駛。(州長辦公室提供)

勞工 疫情 霍楚

上一則

亡夫遺書無效 大陪審團起訴赫希妻

下一則

無證客破7600人 紐約遊民所僅19個房間可使用

延伸閱讀

勞工節送好禮 多家知名餐飲折扣大　

勞工節送好禮 多家知名餐飲折扣大　
洛杉磯列交通最危險城市 勞工節加州三條公路車禍多

洛杉磯列交通最危險城市 勞工節加州三條公路車禍多
勞工節長周末將至 出遊人數預計三年來最多

勞工節長周末將至 出遊人數預計三年來最多
勞工節長周末 南巴市酒駕攔檢

勞工節長周末 南巴市酒駕攔檢
勞工節後不要穿白色衣服？原因讓人意想不到

勞工節後不要穿白色衣服？原因讓人意想不到

熱門新聞

8大道老闆抓賊反遭起訴，輔警處理糾紛被拘留。(讀者提供)

布碌崙中餐廳抓賊 華裔輔警、店主反被拘

2022-08-29 08:01
華女的屍體被運出公寓。(記者牟蘭／攝影)

疑住所賣春 紐約法拉盛華女被刺身亡

2022-08-27 14:14
赫希(右)出庭，拒絕認罪。(法院Pool Photo/Richard Harbus攝影)

涉槍殺外賣郎嚴志文 赫希6頁遺書曝光

2022-08-30 00:02
案發後，受害華女的屍體被運出公寓。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛華女疑遭亞裔刺斃 蒙面男曾換裝出入

2022-08-29 11:08
前共和黨籍州長柏德基警告，無證移民大規模從南部邊境入境，恐導致類似九一一事件的恐怖攻擊再次發生。(美聯社)

前紐約州長警告：非法移民大量湧入 恐重演911

2022-08-30 07:38
陳芳的屍體被送往法醫處檢測死因。(記者牟蘭／攝影)

華女紐約法拉盛住所被刺亡 在美親友失聯 警鎖定嫌犯

2022-09-01 09:34

超人氣

更多 >
好市多檢查客戶結帳收據 為何每年可省下28.5億？

好市多檢查客戶結帳收據 為何每年可省下28.5億？
世說新聞╱物價高 好市多月餅被搶光 只剩這款好吃嗎？

世說新聞╱物價高 好市多月餅被搶光 只剩這款好吃嗎？
打擊太大？張庭「暴瘦憔悴」整張臉瘦黃 現身新加坡

打擊太大？張庭「暴瘦憔悴」整張臉瘦黃 現身新加坡
紐約皇后區華人聚居地凌晨爆槍戰 21歲女臉中彈

紐約皇后區華人聚居地凌晨爆槍戰 21歲女臉中彈
富婆砸錢拍片當女主 欽點小鮮肉搭檔…網笑彷彿母子戀

富婆砸錢拍片當女主 欽點小鮮肉搭檔…網笑彷彿母子戀