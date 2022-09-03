3年來最繁忙勞工節長假 紐約嚴打酒駕

今年的勞工節長周末，預估將有420萬輛車出行。(Getty Images)

勞工 節長周末(Labor Day Weekend)開啟，專家預計將成為疫情 爆發後近三年以來，最繁忙的長周末，估計將約有420萬輛車出行；為了避免交通事故，紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)2日宣布，將從即日起至5日(周一)期間，嚴打酒後駕車和分心駕駛。

霍楚2日表示，全州警察和執法部門將在勞工節長周末嚴格執法，繼續執行全國性的「Drive Sober or Get Pulled Over」打擊酒駕行動，增加紐約州對酒駕的執法，確保不會有醉酒或嗑藥的駕駛成為「馬路殺手」。為此，州府在全州道路上增加許多巡警和檢測站，以此增加隨機檢查的頻率。

與此同時，分心駕駛、是否繫好安全帶、違法路邊亂停車等行為也成為了嚴格執法目標，除了帶有州警標誌的巡邏車，便衣交通執法組(Concealed Identity Traffic Enforcement)也會出動，嚴格監查路上駕駛是否分心玩手機、接電話等，一旦發現有違規行為，可快速辨認出違規者。

「酒後駕車和分心駕駛是非常不負責的行為，每年都會導致不必要的毀滅性悲劇」；霍楚表示，2021年的勞工節長周末，警察逮捕了196名酒後駕車者，共開出了1萬701張罰單，調查了661起車禍，「我敦促所有駕駛開車應負責任，喝了酒就別上路，不要做損人不利己的事情。」

霍楚宣布執法部門從2日至5日期間，將嚴打酒後駕車和分心駕駛。(州長辦公室提供)

而根據美國汽車協會(AAA)的調查，今年的勞工節長周末將成為疫情爆發近三年以來最繁忙的一次，預計將會有超過80%的人選擇開車而非飛機出行，「尤其2日成了長周末最繁忙的一天」，該協會發言人提德威爾(Jana Tidwell)說，「下班族和外出遊客混在一起，都試圖到海邊度假，通勤高峰都集中在這些線路上。」

此外，紐新航港局(The Port Authority)也預計，紐新地區機場將有180萬名乘客出行，只低於疫情前水平約2%；路面交通情況也不容樂觀，預計將有多達420萬台車輛，駛過港務局的橋樑和隧道。