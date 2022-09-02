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艾妲颶風周年 亞當斯推防洪計畫

記者和釗宇／紐約報導
市府將新建更多用於吸收降水的街邊「雨水花園」。(市長辦公室提供)
市府將新建更多用於吸收降水的街邊「雨水花園」。(市長辦公室提供)

颶風艾妲(Ida)去年9月1日襲擊美東，造成紐約市13人死亡；市長亞當斯(Eric Adams)1日紀念事件周年，宣布一系列防洪基礎設施和救災投資項目，包括新建用於吸收雨水的街邊「雨水花園」(rain garden)，並繪製全市最易遭受洪水侵襲的社區地圖，提高監測洪水的能力。

亞當斯在當時受災最嚴重的皇后區南奧松公園(South Ozone Park)的記者會上表示，颶風艾妲創紐約市史上最高降雨量。市府已開始修建防洪項目，包括在皇后區和布朗士區新建2300個用於吸收雨水的街邊「雨水花園」(rain garden)；市環保局長阿加瓦拉(Rohit Aggarwala)表示，氣候變遷帶來的極端天氣，顯然已不是尋常下水道系統可以應對，「翻新防洪基建需要時間，但這將讓紐約市增加抵禦艾妲這一級別颶風的能力。」

同時，鑑於艾妲颶風期間遇難的市民大多居住在非法地下室，市府之後已開始分步驟為居住在地下室的居民提供安全住房；市住房長卡茲(Jessica Katz)表示，「必須為仍住在地下室的市民更多安全、合法的住所；將繼續與市議會合作，通過「同意之城」(City of Yes)提案，放寬修改土地用途和改建建築的地目規定，並與州議會合作立法增加住宅。」

市環保局日前已經繪製出全市最易遭受洪水侵襲的社區地圖，根據海平面上升情況預測未來的洪水高發區，並且已經接洽近1萬5000名屋主，為他們免費提供充氣障礙物抵禦洪水進入地下室和車庫；同時，市環保局還將升級全市下水系統、建立洪水監測項目等。

此前，州長霍楚(Kathy Hochul)也提出撥款計畫，將投資超過4100萬元聯邦資金，重建洪水侵襲區的基礎設施。

市環保局日前已經繪製出全市最易遭受洪水侵襲的社區地圖，根據海平面上升情況預測未來...
市環保局日前已經繪製出全市最易遭受洪水侵襲的社區地圖，根據海平面上升情況預測未來的洪水高發區。（市環保局提供）
市長亞當斯1日在紀念艾妲颶風來襲一周年之際，宣布一系列防洪基礎設施和救災投資項目...
市長亞當斯1日在紀念艾妲颶風來襲一周年之際，宣布一系列防洪基礎設施和救災投資項目。（市長辦公室提供）

洪水 艾妲 颶風

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