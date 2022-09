「錢去哪了？」 艾妲災區華裔民代：紐約市府援助不力

孟昭文(左一起)、史塔文斯基與李羅莎與走訪法拉盛的災區,悼念罹難的冷鴻升一家;右一為黃敏儀辦公室幕僚長柯立人。(市議員黃敏儀辦公室提供)

颶風艾妲 (Ida)一周年,多位皇后區 的民代聲援災民,當日至罹難者家屬門前送花,州參議員劉醇逸指,災情過去一年,政府撥發款項,但仍有大量災民未得到救助,質疑州府與市府災後工作,「還是有太多的混亂,(各級)缺少合作」。

國會眾議員孟昭文連同多位民代1日至法拉盛 、木邊與艾姆赫斯特等災區,走訪罹難者家屬,在門前送花;她在聲明中指,一年前艾妲重創紐約,帶來數十億元的損失,皇后區淪為重災區,單在她的選區有六人喪生,未來幾年,社區還會受到災情的餘波衝擊。

孟昭文說,她與各級政府的同儕合作,為皇后區災民提供資源與協助,解決下一場風暴危機;她說,聯邦政府提供110億元的救災資金,她還幫助國會通過聯邦基礎設施法案,其中1.2億元用於改善皇后區基礎建設,升級部分重災區的相關設施。

劉醇逸表示,雖然政府提供大量的經費,但他的選區內多數災民沒有得到政府承諾的協助;他指,州府撥款1500萬元的救助資金,聯邦撥款1億元的相關救助金,但是「這些錢怎麼了?」(What's going with all this money?),質疑市府與州府的災後處理工作。

對於這場災難,劉醇逸說,他的一些選民失去了至愛的親友,一些人損失財物,呼籲政府增加溝通的渠道,釐清混亂,增加合作,確實解決民眾擔憂的問題,任何有需者可致電他的辦公室(718)765-6675尋求幫助。

市議員黃敏儀在聲明中指,其代表1日走訪曾釀三死的法拉盛Peck大道,與當地尚未得到救助的居民交談;她說,災後一年,部分居民還沒有固定住所是不可接受的,政府有責任保護社區,尤其對移民社區提供資源,「我將確保社區得到資源,對抗日後類似的災難」。