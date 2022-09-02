「錢去哪了？」 艾妲災區華裔民代：紐約市府援助不力

孟昭文(左一起)、史塔文斯基與李羅莎與走訪法拉盛的災區，悼念罹難的冷鴻升一家；右一為黃敏儀辦公室幕僚長柯立人。(市議員黃敏儀辦公室提供)

颶風艾妲 (Ida)一周年，多位皇后區 的民代聲援災民，當日至罹難者家屬門前送花，州參議員劉醇逸指，災情過去一年，政府撥發款項，但仍有大量災民未得到救助，質疑州府與市府災後工作，「還是有太多的混亂，(各級)缺少合作」。

國會眾議員孟昭文連同多位民代1日至法拉盛 、木邊與艾姆赫斯特等災區，走訪罹難者家屬，在門前送花；她在聲明中指，一年前艾妲重創紐約，帶來數十億元的損失，皇后區淪為重災區，單在她的選區有六人喪生，未來幾年，社區還會受到災情的餘波衝擊。

孟昭文說，她與各級政府的同儕合作，為皇后區災民提供資源與協助，解決下一場風暴危機；她說，聯邦政府提供110億元的救災資金，她還幫助國會通過聯邦基礎設施法案，其中1.2億元用於改善皇后區基礎建設，升級部分重災區的相關設施。

劉醇逸表示，雖然政府提供大量的經費，但他的選區內多數災民沒有得到政府承諾的協助；他指，州府撥款1500萬元的救助資金，聯邦撥款1億元的相關救助金，但是「這些錢怎麼了？」(What's going with all this money?)，質疑市府與州府的災後處理工作。

對於這場災難，劉醇逸說，他的一些選民失去了至愛的親友，一些人損失財物，呼籲政府增加溝通的渠道，釐清混亂，增加合作，確實解決民眾擔憂的問題，任何有需者可致電他的辦公室(718)765-6675尋求幫助。

市議員黃敏儀在聲明中指，其代表1日走訪曾釀三死的法拉盛Peck大道，與當地尚未得到救助的居民交談；她說，災後一年，部分居民還沒有固定住所是不可接受的，政府有責任保護社區，尤其對移民社區提供資源，「我將確保社區得到資源，對抗日後類似的災難」。