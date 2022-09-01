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華男列車遇襲眼、頸部被割傷 52歲男子被捕控罪

記者顏潔恩／紐約報導
受害者臉部跟手部共縫了20針。(取自IG)
受害者臉部跟手部共縫了20針。(取自IG)

布碌崙(布魯克林)一名華男日前在踏出地鐵車廂時，遭一名陌生男子持武器攻擊，臉部和頸部均被割傷，送醫縫了20多針；警方隨後逮捕52歲的艾爾南德斯(Jose Hernandez)，他被控企圖謀殺、攻擊等罪名，但暫未以仇恨犯罪為動機調查。

警方報告指，8月27日傍晚7時20分許，26歲的郝姓華男當時搭乘一輛北向行駛的A線列車，在Hoyt-Schermerhorn站要下車時，歹徒突然朝他走近，手中持有武器往其臉部和頸部攻擊。

受害者之後以「haoshuai999」用戶名在Instagram公布案發經過，指當時與朋友相約外出購物，沒料到遭遇攻擊，所幸其他乘客出手相助，將艾爾南德斯趕出車廂；對方曾嘗試掙脫再進入車廂，但沒成功，最終被趕到現場的警察逮捕。

在乘客的幫助下，受害者坐上救護車，送醫治療，臉部、頸部和手部共縫了20針，「還好這些傷勢不算太嚴重，只是割傷，我當晚就出院回家」；他指，當時車廂內僅有他一名亞裔，嫌犯也明顯只朝他攻擊，但由始至終未說一句話，從司法角度恐怕難以仇恨為犯罪動機。

郝姓男子透露，希望獲得法律諮詢，徵詢一些法律上的建議，看下一步該如何處理；他相信自己成為近期針對亞裔仇恨犯罪的受害者，「希望每個人都能安全，要保持警覺、萬事小心！」

檢方文件顯示，案發時艾爾南德斯手持不明物品，朝受害者臉部攻擊，他之後於布碌崙刑事法庭過堂，被控二級企圖謀殺、一級企圖攻擊、二級攻擊、威脅、騷擾罪名。被告目前由公派律師代為辯護，法官未設保釋金，仍收押在拘留所，並被人身保護令限制，不得以任何形式接觸受害者；下次出庭時間是9月2日(周五)。

亞裔 布碌崙 華男

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