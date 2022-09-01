3匪埋伏家門外 華男遭劫重傷 疑為預謀犯案

警員在現場制伏匪徒，華男精疲力竭坐在地上，滿臉是血。(視頻截圖)

布碌崙(布魯克林)班森賀華社日前發生一起暴力搶劫案，三名劫匪埋伏在一對華裔 夫婦的家門前，等著他們出來時上前搶劫，並對狂揍丈夫一頓；鄰居從監控錄像見狀後報警，警方成功逮捕其中一人，還有兩人在逃。

警方消息指，案件發生於8月29日早上8時40分左右，警員接報趕到現場，發現三名男子在街上暴力襲擊一名華男 ；劫匪見狀逃逸；警方逮捕一人，並在附近撿到一把手槍。

根據網路瘋傳的視頻，一對華裔夫婦剛走出家門，馬路邊一輛白色轎車突然打開車門，兩名非洲裔男子往前衝上去，攻擊和搶劫華男；另一非洲裔男子隨後也從車裡跑出來，三人圍著華男拳打腳踢，過程中華女疑似離去求救，並未受傷。

視頻中也可見，華男因拉著手中的包不放，一群人從人行道打到馬路邊，兩匪還衝回車內拿物件猛擊華男的頭部；混戰持續一陣後，一輛汽車停在他們旁邊，劫匪以為是普通民眾不為所動，後來才發現從車上下來的是三名便衣持槍警察。

兩名劫匪見狀棄車逃逸，一匪來不及逃跑而被逮住，被帶回62分局；華男被打得頭破血流，精疲力竭地坐在路邊；不久後送至醫院接受治療，雖傷勢嚴重，但無性命危險。

目前仍有兩匪在逃，警方猜測為預謀行動，但不確定雙方是否認識，具體情形還在調查中，也未透露落網歹徒的身分。

警方目前已對此展開調查，若民眾有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。