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紐約客談／時報廣場限槍？ 莫讓手槍變口罩

紐約客談

紐約州多項控槍新規9月1日上路，由於受最高法院法官判決限制，能操作的手段有限，其中作秀效果最高的，當屬曼哈頓時報廣場數個街區範圍內的街道及許多建築禁止隱蔽攜槍。這點，州長、市長都很清楚。

但一如禁止亂丟垃圾一類的法規，恐仍有賴自覺守法，因為警方已表示，不會為此增加巡邏警力，這以目前大批警察離職、退休的情況，自然無額外人手。警方也說，不會在街頭設檢查站。僅是象徵性的四處張貼禁槍警示，還宣布將廣設永久性警告標示。

這有如是拿納稅人的錢繼續打廣告，宣揚控槍政績，並給路人安全的錯覺。難道看到禁槍警示，就會自動覺得治安有改善，隨機攻擊事件變少？相較警察的預算、加班費等，真是划算。

記得疫情高峰，政府也四處在公共場所貼標示，提醒戴口罩，但執法效果十分有限。口罩是戴在臉上，有戴沒戴一目瞭然，但沒人想為此引起衝突，最後多依賴民眾自覺，或相互提醒。至於隱蔽攜槍，本來就看不到，即便抓到將控重罪，但相較口罩，可預見更沒人想找麻煩。畢竟，提醒別人沒戴口罩，頂多被吐口水攻擊。但若換成手槍，就不知道會如何了。

限制隱蔽攜槍，就像道路限速一樣，有助減少意外事故。但真正有預謀的濫射案件，絕不是幾張警示能預防。好在，雖然最高法院裁決紐約州要求隱蔽攜槍證申請者須說明理由的法律違憲。紐約仍有對策，9月1日開始，新申請或更新申請者，強制接受16小時槍枝安全訓練，以及檢查個人社交媒體是否有公眾威脅風險，而且須經執照核發人員面試。

口罩 警察 紐約州

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