新加坡裔男子 遭單車撞倒不治

費爾德曼與李加文。(取自網路)

曼哈頓雀兒喜(Chelsea)原籍新加坡 的一名華裔男子在街頭被騎自行車的人撞倒，肇事者逃離現場，傷者送醫不治。這名男子的德國 朋友網路發文稱紐約市街道是「狂野的西部」。

警方指， 8月11日下午6時30分左右，44歲的李加文(Gavin Lee)在22街由西向東穿過第8大道時，被一名向北自行車撞倒，兩人同時摔倒在地。騎行者重新騎上自行車，離開事故現場。李加文被送至表維醫院(Bellevue Hospital) ，五天後因傷勢過重死亡。

友人費爾德曼(Sebastian Feldmann)文中表示，李加文出生在新加坡，在英國和加拿大接受教育，後來定居紐約，在金融行業工作，成功地經營公司。費爾德曼來自德國慕尼黑，在多倫多的學生宿舍與李相識，友誼保持了20多年。

因為新冠疫情 ，兩人好幾年沒見面，今年終於有機會團聚。費爾德曼帶著妻子和孩子，15日從莫尼黑出發，21日到達紐約，看望李加文。他用各種方式聯繫李，卻沒有任何回音。他不停打電話，後來李的叔叔接了電話，告訴他噩耗。

費爾德曼陷入震驚和悲痛之中，一場愚蠢的自行車事故奪去他好友的生命。紐約的自行車交通在費爾德曼看來相對混亂，「與德國相比，這裡是狂野的西部」，他說，似乎無人在乎交通規則，不把交規視為法律，而只是當作「友好的建議」。在德國，騎自行車的人不需要執照，但如果騎自行車時累積足夠嚴重的違規行為，機動車駕駛執照就被扣分。