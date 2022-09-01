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憂新法變嚴 紐約槍證申請增5成

記者和釗宇／紐約報導
紐約州新控槍法案9月1日即將上路，州長霍楚8月31日召開記者會，宣布時報廣場及毗鄰區域將成為禁槍區。（州長辦公室提供）
紐約州新控槍法案9月1日即將上路，州長霍楚8月31日召開記者會，宣布時報廣場及毗鄰區域將成為禁槍區。（州長辦公室提供）

最高法院此前裁決廢除紐約州有關限制「隱秘持槍權」的控槍法律，州長霍楚則在上月簽法回應，將包括時報廣場在內的人口稠密公共場所設為禁槍區，新法將於9月1日生效，違者將被控E級重罪；市警總局的數據顯示，自最高法院裁決以來，紐約市的持槍證申請猛增54%。

州長霍楚(Kathy Hochul)、市長亞當斯(Eric Adams)、市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)8月31日召開記者會，宣布時報廣場及毗鄰區域將成為禁槍區。根據市議會提案，時報廣場禁槍區包括兩部分，其一是包含時報廣場在內的東至第六大道、西至第八大道、南至西40街、北至西53街範圍內區域，其二是毗鄰港務局巴士站的第八大道至第九大道、西40街至西48街範圍內區域；提案規定，在以上區域內街道、教會、投票站、學校、日托中心和影劇院禁止攜槍，但不包含區域內的其他建築內部。

不過，西維爾表示，目前市警總局並未給禁槍區增派警力，「就目前情況看，時報廣場的警力資源已經到位。」此外，市警將在禁槍區各出入街口安裝「禁止持槍」的警示牌。

根據新法，所有9月1日之後申請持槍證的民眾須親到市警總局面試，並完成16小時的培訓，向警方上交過去三年之內的所有社交媒體帳戶內容。

市警將在禁槍區各出入街口安裝「禁止持槍」的警示牌。（州長辦公室提供）
市警將在禁槍區各出入街口安裝「禁止持槍」的警示牌。（州長辦公室提供）
紐約州新控槍法案9月1日即將上路，時報廣場及毗鄰區域將成為禁槍區。（市長辦公室提...
紐約州新控槍法案9月1日即將上路，時報廣場及毗鄰區域將成為禁槍區。（市長辦公室提供）
紐約州新控槍法案9月1日即將上路，時報廣場及毗鄰區域將成為禁槍區。（記者和釗宇／...
紐約州新控槍法案9月1日即將上路，時報廣場及毗鄰區域將成為禁槍區。（記者和釗宇／攝影）

時報廣場 霍楚 亞當斯

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