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時報廣場禁槍區 新法9月1日上路 違者恐遭控E級重罪

記者和釗宇／紐約報導
時報廣場禁槍區示意圖。(谷歌地圖)
時報廣場禁槍區示意圖。(谷歌地圖)

最高法院此前裁決廢除紐約州有關限制「隱蔽持槍權」的控槍法律，州長霍楚則在上月簽法回應，將包括時報廣場在內的人口稠密公共場所設為禁槍區，新法將於9月1日生效；市議長歐德思(Adrienne Adams)日前提案，明確畫定時報廣場禁槍區的範圍，並於30日對該案舉行公聽；市警總局表示支持該提案，將加強執法，並將在禁槍區周邊區域增設警告標示。

紐約州法律此前規定，僅有能證明有「正當理由」的人可持有「隱蔽攜槍證」，在公共場合隱蔽攜帶槍枝，但遭最高法院推翻；而霍楚簽署的法案將於9月1日生效，明確將時報廣場列為敏感禁槍區，違者將被控E級重罪，但並未畫定執行範圍；歐德思表示，市議會的提案是為了細化並應對州議會新法。

根據歐德思的提案，時報廣場禁槍區包括兩部分，其一是包含時報廣場在內的東至第6大道、西至第8大道、南至西40街、北至西53街範圍內區域，其二是毗鄰港務局巴士站的第8大道至第9大道、西40街至西48街範圍內區域；提案規定，在以上區域內街道、教會、投票站、學校、日托中心和影劇院禁止攜槍，但不包含區域內的其他建築內部。

市警總局法務行動和項目總監巴羅斯(Robert Barrows)表示，時報廣場每年吸引超過5000萬遊客，每天的人流量超過36萬，安全極為重要，市警總局支持市議會提案，並期待與市議會和其他單位合作執行新規；他也表示，州長簽署新的限槍法之後，申請購槍人數大增，自高院推翻隱蔽持槍法以來，市警總局共收到1100份購槍申請。

他說，市警總局將加強對警員的培訓，將在時報廣場加強執法，市警總局也將在社交網站上宣傳；還將與市交通局合作，從9月1日新法生效起，在進入禁槍區域的地段張貼「禁止攜槍」的臨時雙面警示牌，後續將安裝永久性的警示牌；歐德思表示，「希望在紐約市更多地區也能看到這些警示。」

市警總局將從9月1日新法生效起，在進入禁槍區域的地段張貼「禁止攜槍」警示。(記者...
市警總局將從9月1日新法生效起，在進入禁槍區域的地段張貼「禁止攜槍」警示。(記者和釗宇／攝影)

時報廣場 紐約州 8大道

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