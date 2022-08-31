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通膨下還買家具、電子產品？消費者改逛二手市集

配合控槍 亞當斯、蘭德等人籲信用卡公司追蹤槍枝購買

記者和釗宇／紐約報導
市長亞當斯等民選官員和紐約州三大公務員退休金系統，呼籲美國三大信用卡公司，為槍枝彈藥銷售商新建單獨的消費商家類別碼。(市長辦公室提供)
市長亞當斯等民選官員和紐約州三大公務員退休金系統，呼籲美國三大信用卡公司，為槍枝彈藥銷售商新建單獨的消費商家類別碼。(市長辦公室提供)

紐約市長亞當斯(Eric Adams)、市主計長蘭德(Brad Lander)和紐約市公務員退休信託、紐約州教師退休金系統，和紐約市教委會退休金系統及多位民選官員，28日呼籲美國運通(American Express)、萬事達卡(MasterCard)和Visa三大信用卡公司，為槍枝彈藥銷售商新建單獨的消費商家類別碼，幫助金融機構識別並匯報可疑的購槍行為，如大量購買槍枝彈藥這種可能用於犯罪目的的行為。

通常，信用卡公司使用四位數的消費商家類別碼，根據產品和服務對商家分類，類別碼由國際標準化組織(International Organization on Standardization)設定；但目前，槍枝彈藥零售商沒有類別碼。國際標準化組織秋季會議在即，紐約州三大公務員退休系統已向該組織提出議案，要求信用卡公司提高透明度，為槍枝彈藥商設立單獨的類別碼；三大公務員退休系統還聯合加州教師退休系統，就此事致信美國運通、萬事達卡和Visa卡；數據顯示，紐約州三大公務員退休基金分別持有美國運通、萬事達卡和Visa卡公司股票9249萬元、3億4759萬元和3億6386萬元。

同時，以州參議員米維(Senator Zellnor)、州眾議員傑克森(Chantel Jackson)為首的50名州議員，也聯合致信萬事達卡和美國運通，要求為槍枝彈藥商單獨設立類別碼。

亞當斯表示，「當你買機票、在商店購物時，信用卡公司都有這些商家的類別碼，槍枝彈藥商同樣應該適用，這是常識。」蘭德表示，「作為養老金的受托人，我們有責任減少有可能對投資造成損害的負面影響；建立類別碼有助預防槍枝犯罪；遺憾的是，信用卡公司一直未支持這一簡單的救命工具。」

退休金 信用卡 萬事達卡

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