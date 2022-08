亞裔接種新冠疫苗 阻礙大

針對紐約市亞裔社區的最新研究報告發現,亞裔對新冠疫苗的接受度雖高,但由於缺乏資源和語言協助,取得疫苗仍為障礙。(記者顏嘉瑩╱攝影)

為了更了解紐約市的亞裔 在新冠疫情 期間需求,紐約大學和華策會等多個機構,30日發布名為「紐約市新冠疫情社區衛生資源及需求評估」的最新研究報告,發現亞裔對新冠疫苗 的接受度雖高,但由於缺乏資源和語言協助,取得疫苗仍為障礙。

該報告由紐約大學亞裔健康研究中心(NYU Center for the Study of Asian American Health)、亞裔兒童與家庭聯盟(CACF)、華策會等28個社區組織合作,於去年4月23日至11月5日,在網路上針對1270名亞裔調查;當中華裔約占58.4%,其餘受調者則來自韓國、日本、孟加拉、尼泊爾和其他亞洲國家。

由於過去有不少單位也曾針對亞裔社區進行相關調查,但30日公布的報告內容顯示,由於其他在疫情期間的報告,多以用英文、西班牙文或有時使用普通話進行,只用部分語言調查的結果,可能會有較多受過高等教育或收入較高的亞裔占過高比率,導致調查結果失真。

此報告顯示,亞裔對接種新冠疫苗的接受程度很高,但由於缺乏疫苗獲取以及如何接種疫苗的翻譯資訊,導致在接種時仍有障礙;調查中還有近四分之一,約27%的受訪者表示,疫情間無法以自己語言定期獲得及時、準確的資訊。

另外,值得一提的是,報告中顯示,有三成的受訪者在疫情間受到種族歧視,78%擔心自身安全,80%則因此改變平時活動習慣;其中有61%避免獨自走在路上或進行戶外運動,51%不願搭乘大眾交通工具,37%不想到公共場所;而88%認為,由於對新冠病毒的恐懼,自己的族裔在美國變得更危險。

報告提出四項建議,滿足亞裔社區立即需求:加強疫情社區介紹活動、疫苗和補強針的接種;將政府的相關援助資源和應急經費與其他資源服務結合,以解決食品、住房和失業需求;提供更多資金與資源,支持並擴大對亞裔心理健康輔導服務;全力支持針對反仇恨亞裔宣傳活動等。

長期建議擇包括:確保設有專項資金,以維持社區組織內部的基礎設施,提供新冠檢測和疫苗接種的語言服務;擴大公共福利申請的輔助;為仇恨犯罪受害者提供法律及心理輔導資源;支持調查數據收集等。