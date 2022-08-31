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亞裔接種新冠疫苗 阻礙大

記者顏嘉瑩╱紐約報導
針對紐約市亞裔社區的最新研究報告發現，亞裔對新冠疫苗的接受度雖高，但由於缺乏資源和語言協助，取得疫苗仍為障礙。(記者顏嘉瑩╱攝影)
針對紐約市亞裔社區的最新研究報告發現，亞裔對新冠疫苗的接受度雖高，但由於缺乏資源和語言協助，取得疫苗仍為障礙。(記者顏嘉瑩╱攝影)

為了更了解紐約市的亞裔在新冠疫情期間需求，紐約大學和華策會等多個機構，30日發布名為「紐約市新冠疫情社區衛生資源及需求評估」的最新研究報告，發現亞裔對新冠疫苗的接受度雖高，但由於缺乏資源和語言協助，取得疫苗仍為障礙。

該報告由紐約大學亞裔健康研究中心(NYU Center for the Study of Asian American Health)、亞裔兒童與家庭聯盟(CACF)、華策會等28個社區組織合作，於去年4月23日至11月5日，在網路上針對1270名亞裔調查；當中華裔約占58.4%，其餘受調者則來自韓國、日本、孟加拉、尼泊爾和其他亞洲國家。

由於過去有不少單位也曾針對亞裔社區進行相關調查，但30日公布的報告內容顯示，由於其他在疫情期間的報告，多以用英文、西班牙文或有時使用普通話進行，只用部分語言調查的結果，可能會有較多受過高等教育或收入較高的亞裔占過高比率，導致調查結果失真。

此報告顯示，亞裔對接種新冠疫苗的接受程度很高，但由於缺乏疫苗獲取以及如何接種疫苗的翻譯資訊，導致在接種時仍有障礙；調查中還有近四分之一，約27%的受訪者表示，疫情間無法以自己語言定期獲得及時、準確的資訊。

另外，值得一提的是，報告中顯示，有三成的受訪者在疫情間受到種族歧視，78%擔心自身安全，80%則因此改變平時活動習慣；其中有61%避免獨自走在路上或進行戶外運動，51%不願搭乘大眾交通工具，37%不想到公共場所；而88%認為，由於對新冠病毒的恐懼，自己的族裔在美國變得更危險。

報告提出四項建議，滿足亞裔社區立即需求：加強疫情社區介紹活動、疫苗和補強針的接種；將政府的相關援助資源和應急經費與其他資源服務結合，以解決食品、住房和失業需求；提供更多資金與資源，支持並擴大對亞裔心理健康輔導服務；全力支持針對反仇恨亞裔宣傳活動等。

長期建議擇包括：確保設有專項資金，以維持社區組織內部的基礎設施，提供新冠檢測和疫苗接種的語言服務；擴大公共福利申請的輔助；為仇恨犯罪受害者提供法律及心理輔導資源；支持調查數據收集等。

亞裔 疫苗 疫情

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