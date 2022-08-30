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法拉盛亞裔商家求發展 善用市府資源

記者鄭怡嫣／紐約報導
金德彥（左二）與法拉盛小商家及當地機構，討論問題並介紹服務。(記者鄭怡嫣／攝影)
金德彥（左二）與法拉盛小商家及當地機構，討論問題並介紹服務。(記者鄭怡嫣／攝影)

法拉盛市議員黃敏儀的邀請及組織下，市小商業局(SBS)亞裔局長金德彥(Kevin Kim)29日到訪法拉盛，並與當地小商家、社區機構等進行討論，金德彥表示，相比其他族裔，亞裔小商家較不善利用市府機構的免費協助與服務，市小商業局提供法規查詢、流程加速、申請執照等多項服務，歡迎更多人詢問。

金德彥表示，五歲時他隨父母由南韓來美，他們是賣人造花朵的小商家，他理解英語能力有限的華人與亞裔小商家難處，也呼籲更多社區的小商家善用市府免費服務。以市小商業局為例，有會講中文的法規協查員(Compliance Advisor)，可到小商家的餐館或店面逐一查看，提醒哪些設備需要整修，以符合市衛生局、消防局等多個檢查機構的規定。當局也有小商業的推廣專員，幫助創業商家簡化並加快申請及開業的進程。一般新店開業，走完各項流程通常需耗費數月，但一家在曼哈頓聯合廣場(Union Square)的素食漢堡店，在市小商業局的協助下，五周即走完流程開業。

金德彥還說，市小商業局在全市設有18處勞動力發展中心(Workforce Center)，民眾可在專員幫助下匹配到合適的工作，或參與諸如商用車駕駛、健保等各式職業培訓項目，還與包括法拉盛商業改進區(Flushing BID)在內的76個商改區合作，服務當地小商家。

對於移民小商家申請的少數族裔及女性企業認證(M/WBE Certification)，金德彥表示，去年，有10多億的政府合同外包給已有該企業認證的少數族裔及女性小商家，以促進多樣化的商業發展，但亞裔女性商家的比率仍遠遠落後，市小商業局可協助有需要的小商家們申請這項認證並加快流程，也可向小商家介紹更多的政府合同機會。

法拉盛華人工商促進會首席顧問杜彼得、法拉盛商業改進區執行主任余鈿崧、當地小商家們提出緬街公車道、消防檢查程序延誤等問題。相關單位提醒，需要獲得幫助的小商家可致電市小商業局(888)727-4692或聯絡黃敏儀辦公室(718)888-8747。

金德彥與法拉盛小商家等展開圓桌會議，介紹政府福利與服務。(記者鄭怡嫣／攝影)
金德彥與法拉盛小商家等展開圓桌會議，介紹政府福利與服務。(記者鄭怡嫣／攝影)

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