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大學點酒店收無證客 市府喊卡

記者呂賢修／紐約報導
皇后區大學點的尚點酒店。(記者牟蘭／攝影)
皇后區大學點的尚點酒店。(記者牟蘭／攝影)

關於市府提議將皇后區大學點「尚點酒店」(Hotel De Point)的115間住房，用於接納從美墨邊境偷渡來美的無證移民一事，當地選區市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)29日宣布，經她與社區極力表達不滿，市府已決定繼續尋找替代地點。

帕拉迪諾表示，感謝市長辦公室立即反應，也很高興官員聽進了民眾的心聲。她之前強調，大學點居民本身生活已不易，無力提供無證移民需要的服務。議員辦公室將密切關注後續發展，即時告知社區。

本報先前報導，該酒店位於20大道交127街的商業廣場；疫情前，商業廣場中有不少華人商家，疫情爆發後，部分商戶已結業，只剩一家海鮮店、自助餐店與KTV以及教育中心等仍繼續營業，均不知情市府對該酒店的計畫，擔憂無證客入住後，與居民搶有限的學校等資源。

大學點三分之一的居民為亞裔，其中的90%是華裔，居民指，疫情重創當地經濟，以尚點酒店所在的商業廣場為例，許多商家因疫情影響關門；大學點基建設施差，下水道整修多年都沒完工，地面崎嶇不平、整日封路，為民眾的生活帶來負面影響。大學點居民聯盟並計畫舉辦反對集會。

市議員帕拉迪諾日前表示，收到市府將用尚點酒店接納德州無證移民的通知，但未提及如何照顧這些無證客，以及經費來源、住多久等信息；她在聲明中表示，大學點不適合為這些無證移民提供所需的特殊資源，批評市府忽略市民的聲音，並呼籲聯邦政府立刻收緊邊境政策。

大學點 疫情 移民

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