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解警力荒 紐約市長亞當斯令後勤警回街頭

記者胡聲橋／紐約報導
市警總局將把更多辦公室警員改為巡警。(路透)
市警總局將把更多辦公室警員改為巡警。(路透)

市長亞當斯(Eric Adams)計畫讓更多辦公室警察和後勤警察回歸街頭，重新投入日常巡邏等工作，以應付目前犯罪率飆升，警察人數下降的局面。曾當過警察，亞當斯說，「警察是雇來追捕危險的壞人」。現在有太多警察在做文書工作，市警總局將繼續減少辦公室警員的數量。

市警總局的一份內部備忘錄顯示，警察局正將通常在警局從事環境維護、後勤工作的警員送回街頭。這一政策立即生效，目的是讓最多的警察執行巡邏任務，而且相關工作類別也將取消，交由非警察人員。

市警總局將讓更多辦公室警員返回街頭執勤。(記者胡聲橋／攝影)
市警總局將讓更多辦公室警員返回街頭執勤。(記者胡聲橋／攝影)

消息人士指，相關管理工作是令人羨慕的職位，任務通常包括清空垃圾桶，保證警員有一個舒服的休息室等，幾乎每個分局都有，許多警員都想幹這份工作。

亞當斯29日在記者會上說，他正在履行競選承諾，通過重新部署讓更多警察回到街頭。但那些被迫放棄職位，重新走上街頭的警員可能並不那麼高興。

市警總局目前警員短缺，有大量警察正離開警察局。今年到目前為止共有2465名警察申請離職，比去年同期的1731人增加42%。今年選擇在能拿到全額退休金的20年警齡之前退休的警察，也比去年增加了71%，從641人增加到1098人。

紐約警察局最新數據顯示，今年到目前為止，盡管謀殺和槍擊案下降約10%，但強暴和搶劫等重大犯罪仍猛增36%。

警察 亞當斯 退休金

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