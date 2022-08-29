法拉盛天核佛堂服務社區 追思羅淑雅

羅淑雅點傳師圓寂周年紀念儀式合影。(記者呂賢修╱攝影)

紐約台灣會館理事長蘇春槐夫人羅淑雅點傳師，圓寂周年紀念儀式，28日於法拉盛 天核佛堂舉行，近百名親友、社區各界獻花追思，合唱「感恩的心」；家人並完成其心願，正式啟用佛堂新址，供民眾修行，造福社區。

蘇姿丰完成母親夢想，造福社區。(記者呂賢修╱攝影)

一貫道朱鑫美前人、陳玉樹點傳師、李文凱點傳師、葉德亮壇主等，領讀香讚祈福。羅淑雅的女兒、超微半導體(AMD)執行長、拜登 總統科技顧問蘇姿丰(Lisa Su)致詞，回憶母親，數度哽咽。她說母親是位偉大的女性，這間佛堂是其夢想，感謝大家的付出，相信她也會為此感到驕傲。

羅淑雅點傳師圓寂周年紀念儀式，親人捻香。(記者呂賢修╱攝影)

羅淑雅的妹妹羅淑華介紹，佛堂內所有裝設、包含庭院內的金色全銅佛像，均是姊姊生前由台灣訂製；彌勒祖師手持龍華三會、彌勒真經，是台灣一貫道三星 總壇外，世界第二大的彌勒佛像。整修過程也仰賴眾多道親，不眠不休合力完成。

天核佛堂內部。(記者呂賢修╱攝影)

蘇春槐表示，妻子20多年來熱心傳道，全美奔走，還為了在中南美洲傳道，學習西班牙語，這些年因此結識許多貴人，孝順的女兒除懷抱感恩之心，也受母親影響，勇於創造改變。

天核佛堂新址啟用，紀念羅淑雅點傳師。(記者呂賢修╱攝影)

有感原本近33大道的佛堂，已不敷使用，他說三年前透過介紹，妻子覺得32大道這處民宅有緣，附近有教堂、寺廟，空間也適合，女兒便協助買下，近期全面整修成新佛堂，並私人贊助維護經費，供社區使用。

羅淑雅點傳師圓寂周年紀念儀式。(記者呂賢修╱攝影)