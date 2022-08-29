大都會「台灣日」 彭政閔開球
美國職棒大聯盟紐約大都會隊的「大都會台灣日」(Mets Taiwan Day)，28日在法拉盛花旗球場登場，「台灣隊長」彭政閔身著過去球員時期的23號兄弟隊球衣擔任開球嘉賓，他也是中職出身、站上大聯盟投手丘開球的首位球員，全場3萬5000多名球迷一同喝采，締造近十年主題日購票入場的最高紀錄。
大都會已是第17年舉辦「台灣日」活動，每年都會發行「台灣日」的特殊套票，今年由於「恰恰」彭政閔的到來，各方球迷踴躍參與，共售出4750份套票，締造近十年來主題日購票入場的最高紀錄，以大都會球隊代表色為底、印有Taiwan No.1字樣的藍底橘邊限量紀念球衣，多次加碼後也一並售罄，現場，3萬5000多名球迷歡呼，亦為歷年來台灣日人數之最，更有許多台灣球迷駐守電視機前，熬夜等待開球。
28日下午，曾多次擔任台灣棒球國家代表隊隊長、廣為棒球迷熟知的「台灣隊長」彭政閔，身著23號兄弟隊球衣走上投手丘，球場響起他在球員時期的應援歌曲，他輕鬆投出一記好球，成為首位在大聯盟開球的中職球員。
事後他接受採訪時表示，這是人生很棒的回憶，打職業後這是第一次站上大聯盟的球場開球，在美國聽到自己的加油歌很開心，以前是在打擊區，這次是在投手丘，是最大的不同，很榮幸能為大都會台灣日開球，看到很多球迷，「希望大都會贏球才是重點」。
作為大聯盟歷史最悠久、規模最大的台灣文化活動，總統蔡英文也連續第三年為球迷預錄祝福，為台灣日揭開序幕；駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章則表示，台灣隊長「恰恰」彭政閔，大半生涯在紅土上為台灣打拚，體現台灣人不屈不撓、愈挫愈勇的拚戰精神，是台灣日絕佳的開球人選，而正是台灣人民這份勇敢與韌性，在國際上贏得許多尊敬與友誼。
球場外，花蓮慈惠堂帶來的「三太子」打頭陣，台北偶戲館館長蔡易衛則為球迷示範傳統布袋戲，也有主打台灣觀光的推廣攤位，吸引球迷認識豐富多元的台灣，此外，多位台灣或台裔的體育健兒也紛紛助陣，其中包括榮獲殘奧會冰球冠軍的台裔名將李仁勇(Jen Lee)以及被譽為「超馬老爹」的超級馬拉松選手羅維銘，今年9月他將在紐約重返超馬賽事，力爭將冠軍獎盃帶回台灣。
第75屆世界少棒聯盟(LLB)錦標賽，也在28日進入最後一天，北市福林國小對戰美國田納西隊，最終以2比0取勝奪下季軍，為台灣締造近12年最佳成績，彭政閔聽聞後也表示，福林國小經歷這般賽事體驗，對於他們應有很多的幫助，相信他們的未來會更好；經文處長李光章則表示，今年台灣棒球小將在小馬青少棒錦標賽及威廉波特世界少棒賽中大放異彩，棒球不只是一項運動，也象徵台灣精神，將持續通過棒球讓世界見到台灣。
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