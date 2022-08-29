大都會「台灣日」 彭政閔開球

左起：Hello Taiwan執行長江明信、紐約台灣商會會長白育青、經文處長李光章以及超馬選手羅維銘。(記者鄭怡嫣╱攝影)

美國職棒大聯盟紐約大都會 隊的「大都會台灣日」(Mets Taiwan Day)，28日在法拉盛 花旗球場登場，「台灣隊長」彭政閔身著過去球員時期的23號兄弟隊球衣擔任開球嘉賓，他也是中職出身、站上大聯盟投手丘開球的首位球員，全場3萬5000多名球迷一同喝采，締造近十年主題日購票入場的最高紀錄。

彭政閔(右)與球迷合影。(記者鄭怡嫣/攝影)

大都會已是第17年舉辦「台灣日」活動，每年都會發行「台灣日」的特殊套票，今年由於「恰恰」彭政閔的到來，各方球迷踴躍參與，共售出4750份套票，締造近十年來主題日購票入場的最高紀錄，以大都會球隊代表色為底、印有Taiwan No.1字樣的藍底橘邊限量紀念球衣，多次加碼後也一並售罄，現場，3萬5000多名球迷歡呼，亦為歷年來台灣日人數之最，更有許多台灣球迷駐守電視機前，熬夜等待開球。

28日下午，曾多次擔任台灣棒球國家代表隊隊長、廣為棒球迷熟知的「台灣隊長」彭政閔，身著23號兄弟隊球衣走上投手丘，球場響起他在球員時期的應援歌曲，他輕鬆投出一記好球，成為首位在大聯盟開球的中職球員。

身著大都會球衣的雀躍球迷。(記者鄭怡嫣╱攝影)

事後他接受採訪時表示，這是人生很棒的回憶，打職業後這是第一次站上大聯盟的球場開球，在美國聽到自己的加油歌很開心，以前是在打擊區，這次是在投手丘，是最大的不同，很榮幸能為大都會台灣日開球，看到很多球迷，「希望大都會贏球才是重點」。

蔡英文連續三年為大都會台灣日錄製寄語。(記者鄭怡嫣╱攝影)

作為大聯盟歷史最悠久、規模最大的台灣文化活動，總統蔡英文也連續第三年為球迷預錄祝福，為台灣日揭開序幕；駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章則表示，台灣隊長「恰恰」彭政閔，大半生涯在紅土上為台灣打拚，體現台灣人不屈不撓、愈挫愈勇的拚戰精神，是台灣日絕佳的開球人選，而正是台灣人民這份勇敢與韌性，在國際上贏得許多尊敬與友誼。

球場外，花蓮慈惠堂帶來的「三太子」打頭陣，台北偶戲館館長蔡易衛則為球迷示範傳統布袋戲，也有主打台灣觀光 的推廣攤位，吸引球迷認識豐富多元的台灣，此外，多位台灣或台裔的體育健兒也紛紛助陣，其中包括榮獲殘奧會冰球冠軍的台裔名將李仁勇(Jen Lee)以及被譽為「超馬老爹」的超級馬拉松選手羅維銘，今年9月他將在紐約重返超馬賽事，力爭將冠軍獎盃帶回台灣。