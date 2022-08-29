法拉盛華女疑遭亞裔刺斃 蒙面男曾換裝出入

案發後，受害華女的屍體被運出公寓。(記者牟蘭／攝影)

居住在皇后區法拉盛41路、50歲的華裔 女性，26日凌晨在住處被捅多刀身亡。接近案情人士表示，警方根據監控錄像，已發現一名蒙面的男性嫌疑人，進出案發公寓時曾更換衣服，對於事發地點為淫窩的傳聞，接近案情人士則回應，並非淫窩，只是普通公寓，不過根據警方紀錄，多年前，受害人曾因賣淫被逮捕。

26日上午6時57分，警方接到報案，稱41路近大學點 大道(College Point Blvd.)附近，一棟商住混合樓的五層公寓內發生命案，警方趕至現場後，發現一名躺在血泊內的華裔女子胸部被捅數刀，已沒有知覺，救援人員宣布當場死亡。

接近案情人士28日向本報記者表示，死者姓方(Fang，音譯)，今年50歲，先是被割喉然後胸口被捅數刀，根據案發地點及周邊的監控錄像，並排查受害人的關係網後，警方發現一名蒙面的男性嫌疑人，「狀似亞裔」，監控錄像拍到他進入該公寓，出來時更換了一套衣服，進出相隔約十幾至20分鐘」。

接近案情人士指，案發地點為普通公寓，但根據紀錄，受害人多年前曾因為賣淫被警方逮捕，案件仍在審理中，目前尚不知嫌犯與受害者的具體關係；此前，多名鄰居曾表示，受害者來自湖北，住在該棟樓已二、三年，案發處為一棟出租公寓，進出者眾且複雜，內疑有住戶經營賣春。

截至28日，嫌犯仍在逃，警方呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機 發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。