布碌崙中餐廳抓賊 華裔輔警、店主反被拘

8大道老闆抓賊反遭起訴，輔警處理糾紛被拘留。(讀者提供)

布碌崙7大道一中餐館 老闆27日在8大道 街頭截住一名疑日前在他店裡行竊的白人，指因對方反抗並先動手打人，他與周圍幾名華人 圍住對方，並打了起來。身兼輔警的社區人士黃啟旺，聞訊趕到現場協助處理，卻被盜賊誣告為打人者之一，被帶到警局關押。盡力說明事情原委，八小時後獲釋，餐館老闆被控三級攻擊罪，暫未獲釋。

據了解，大約十天前，一名白人在7大道一中餐館偷走老闆錢包，老闆當時報了警。27日晚約8時，該老闆在8大道街頭遇到之前行竊的白人男子，上前攔住理論，對方心虛，拼命反抗，並揮拳打傷餐館老闆的眼睛。幾名華裔路人見狀鳴不平，上前圍毆該白人。

有人將此事通知正在8大道巡邏的輔警，也是紐約華人聯合會理事長的黃啟旺。黃啟旺很快跑到現場叫大家住手，並令立刻報警。群眾散去，剩他和餐館老闆留在現場。

黃啟旺回憶，66分局警員到場後，白人男子卻指認他也打人。他將來龍去脈，以及只是幫忙處理糾紛的經過告訴警員，但警方卻讓他留在原地，不許離開。他之後遭拘捕帶至警局做筆錄，待了約七個多小時，直到凌晨4時才被釋放，並讓他9月16日出庭。

警方到場後詢問事件過程。(讀者提供)

黃啟旺稱，他在警局內據理力爭，說自己是輔警，到現場是為處理糾紛，怎麼會隨便打人？警方到場時並沒見到他打人卻帶走他，是違法的，而且竊賊見華人都長得一樣而隨便指認。最終一名警官告訴他，只是按程序辦事。黃啟旺稱他沒有被指控，是無罪釋放，出庭主要為了解釋清楚，警員為什麼錯抓了他。