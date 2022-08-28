大學點酒店納德州無證客 市府未通知居民擔憂

根據市長辦公室，大學點的尚點酒店將用於接納從德州到紐約的美墨邊境的無證移民。(記者牟蘭／攝影)

市府最新消息顯示，位於皇后區大學點 「尚點酒店」(Hotel De Point)的115間住房，將用於接納從美墨邊境偷渡來美的無證移民；當地的華裔居民27日指，大學點各項資源短缺，居民此前根本未收到市府的通知，擔憂無證客 入住後，與居民搶有限的學校等資源，反對政府再次忽視當地居民的聲音。

市府所指定的接納德州到紐約的美墨邊境的無證移民的酒店旁就是遊民收容所。(記者牟蘭／攝影)

根據尚點酒店網站，該酒店位於20大道交127街的商業廣場，27日酒店入口被用紙板封住，禁止進入；疫情 前，商業廣場中有不少華人店家，疫情爆發後，部分商戶已結業，只剩一家海鮮店、自助餐店與KTV以及教育中心等仍繼續營業，均不知情酒店將接納無證移民。

選區包括大學點的市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)日前發表聲明，表示收到市府將用尚點酒店接納德州無證移民的通知，但未提及如何照顧這些無證客，以及經費來源、住多久等信息；她在聲明中表示，大學點不適合為這些無證移民提供所需的特殊資源，批評市府忽略市民的聲音。

疫情重創大學點當地經濟，至今仍有許多商家關門營業。(記者牟蘭／攝影)

帕拉迪諾辦公室回應，尚點酒店曾被用於臨時遊民收容所，是市府註冊的特殊住家服務中心，所以此次被用於接納無證客，但帕拉迪諾反對這個決定，擔憂對社區造成負面影響，「我們會和當地居民一起發聲，表達不滿。」

州參議員劉醇逸表示，他對市府選擇大學點的酒店接納無證客的消息感到震驚，指他事先並不知情，要求市府提供更多信息，「希望只是一個臨時的(無證客)居住點」。

大學點居民聯盟的鄧櫻表示一日前才剛收到消息，得知無證客即將入住當地酒店，「沒人高興，市府也根本沒有打招呼」；他說，大學點居民聲音長期被忽略，這家酒店對面就是多年前遭居民反對的遊民收容所，此次再次接納無證客，讓他與其他居民不安，「我們並不知道來住的是什麼人。」

根據市長辦公室，大學點的尚點酒店將用於接納從德州到紐約的美墨邊境的無證移民。(記者牟蘭／攝影)

鄧櫻表示，大學點三分之一的居民為亞裔，其中的90%是華裔，疫情重創當地經濟，以尚點酒店所在的商業廣場為例，許多商家因疫情影響關門；他補充，大學點基建設施差，下水道整修多年都沒完工，地面崎嶇不平、整日封路，為民眾的生活帶來負面影響。