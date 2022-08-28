大學點酒店納德州無證客 市府未通知居民擔憂
市府最新消息顯示，位於皇后區大學點「尚點酒店」(Hotel De Point)的115間住房，將用於接納從美墨邊境偷渡來美的無證移民；當地的華裔居民27日指，大學點各項資源短缺，居民此前根本未收到市府的通知，擔憂無證客入住後，與居民搶有限的學校等資源，反對政府再次忽視當地居民的聲音。
根據尚點酒店網站，該酒店位於20大道交127街的商業廣場，27日酒店入口被用紙板封住，禁止進入；疫情前，商業廣場中有不少華人店家，疫情爆發後，部分商戶已結業，只剩一家海鮮店、自助餐店與KTV以及教育中心等仍繼續營業，均不知情酒店將接納無證移民。
選區包括大學點的市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)日前發表聲明，表示收到市府將用尚點酒店接納德州無證移民的通知，但未提及如何照顧這些無證客，以及經費來源、住多久等信息；她在聲明中表示，大學點不適合為這些無證移民提供所需的特殊資源，批評市府忽略市民的聲音。
帕拉迪諾辦公室回應，尚點酒店曾被用於臨時遊民收容所，是市府註冊的特殊住家服務中心，所以此次被用於接納無證客，但帕拉迪諾反對這個決定，擔憂對社區造成負面影響，「我們會和當地居民一起發聲，表達不滿。」
州參議員劉醇逸表示，他對市府選擇大學點的酒店接納無證客的消息感到震驚，指他事先並不知情，要求市府提供更多信息，「希望只是一個臨時的(無證客)居住點」。
大學點居民聯盟的鄧櫻表示一日前才剛收到消息，得知無證客即將入住當地酒店，「沒人高興，市府也根本沒有打招呼」；他說，大學點居民聲音長期被忽略，這家酒店對面就是多年前遭居民反對的遊民收容所，此次再次接納無證客，讓他與其他居民不安，「我們並不知道來住的是什麼人。」
鄧櫻表示，大學點三分之一的居民為亞裔，其中的90%是華裔，疫情重創當地經濟，以尚點酒店所在的商業廣場為例，許多商家因疫情影響關門；他補充，大學點基建設施差，下水道整修多年都沒完工，地面崎嶇不平、整日封路，為民眾的生活帶來負面影響。
當地的資源長期不足，鄧櫻說，以學校與公共交通資源為例，根本沒多餘的資源可分給湧入的無證客；他表示，大學點居民聯盟已得知這個消息，將計畫舉辦反對集會。
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