又有德州無證客抵紐約 市移民辦公室：將無證客武器化，可恥

27日載有50名德州無證客的大巴再抵達紐約。(市長辦公室提供)

自4月開始就將借道墨西哥越境的無證客 大量「遣送」到華盛頓特區的德州 共和黨籍州長艾伯特(Greg Abott)，近來就非法移民 問題與紐約市民主黨籍市長亞當斯(Eric Adams)槓上，開始將部份非法移民送往紐約；27日又有50名無證客乘坐大巴抵達，對此市長移民辦公室怒懟，「將尋求庇護者武器化，可恥。」

最近到達紐約的無證客大多是年輕男女，為艾伯特計畫送至紐約市1500名無證客的一部分，以引起人們對每天從南部邊境越境的非法移民潮的關注，同日晚還另有一輛滿載人的巴士抵達。

此前市長亞當斯(Eric Adams)曾說，艾伯特是一位「反美」州長，所做的一切都與美國的價值背道而馳；艾伯特自己也是移民後裔，如果他的祖先當初抵美時遭受過這些他現在正對移民們施加的舉措，他根本不可能有現在的一切。

市長移民辦公室局長卡斯特羅(Manuel Castro)近日接受採訪時就表示，他在把尋求庇護者武器化，這是非常可恥的行為，利用人來達到政治目的行為應該受到譴責。

卡斯特羅是首位擔任市長移民事務辦公室主任的墨西哥裔移民，在布碌崙(布魯克林)日落公園一帶成長，他過去也曾是無證移民，因透過「童年抵美暫緩遣返」(DACA)，俗稱「夢想生」(Dreamers)的計畫得以待在美國；他上任前曾宣誓以自己的經驗為鑑，確保移民社區能公平獲得市府的服務。

紐約市主計長蘭德(Brad Lander)稱艾伯特的策略「不人道」和「令人作嘔」。

但艾伯特則發推文表示，既然紐約自詡為「庇護城市」，同時有多項政策保護並安置這些非法移民，幫助德州消化一些德州無力處理的非法移民是舉手之勞。

艾伯特說：「我認為現在美國最大的危機就是邊境問題，在我們開始將無證客送往紐約前，只有德州與亞利桑納州首當其衝並獨自面對無證客越境的衝擊」；他表示，但現在全美各地都可感同身受，深切體會這兩州的處境。