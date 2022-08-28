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守護天使8大道創巡邏隊 招募華人

記者顏潔恩／紐約報導
「守護天使」在8大道成立永久的巡邏隊。(記者顏潔恩／攝影)
「守護天使」在8大道成立永久的巡邏隊。(記者顏潔恩／攝影)

民防組織「守護天使」(Guardian Angels)創辦人史里華(Curtis Sliwa)，27日在布碌崙(布魯克林)8大道成立民間巡邏隊；史里華表示，不少民眾反應社區治安變差，該組織於當地成立永久分隊，協助維護治安和處理仇恨亞裔犯罪問題，將招募更多當地華人加入。

在紐約市活躍已43年的「守護天使」，成立以來在美國及全球13個國家、130多個城市成立巡邏分會，目前在紐約市已擁有超過200名成員，並在各區設有分隊；而新冠疫情爆發後，仇亞情緒高漲，守護天使曾號召成員在8大道巡邏一段時間。

史里華27日表示，日前班森賀華男在停車場遭槍擊斃命，打擊居民對華社治安的信心，若有巡邏隊在街頭，將令民眾感到安心；如今在8大道成立永久分隊，史里華說，待隊伍壯大之後，也計畫擴展至班森賀。

「無論男女老少，只要有維護社區治安的意願都歡迎加入」，史里華補充道，志願者最好是擁有類似文化背景、能說中文的華人，過程中能協助當地居民處理問題。

負責籌備8大道巡邏隊的法拉盛巡邏隊長曾韶基表示，守護天使對暴力分子會起到震攝作用，不敢妄傷居民；面對犯罪者，每個人都有行使「公民逮捕」(Citizen Arrest)的權利，但經過自衛訓練的成員，更懂得在保護自身的情況下逮捕壞人。

他說，目前已從當地招募兩人，暫時會和來自法拉盛的隊員配合巡邏，但最終目標是招募更多的8大道成員；當前計畫暫定在每周六及一或三的傍晚開始巡邏，重點地區是8大道60多街至54街間的繁忙商業區、地鐵站，隨著志願者人數增加，將依據居民的需要增加工作。

巡邏分隊的成立受到美國紐約華人聯合會的支持，理事長黃啟旺表示將全力配合，介紹合適的人選加入團隊，為社區貢獻一分力；有意的民眾可撥打(917)254-3529與該會聯繫，或(917)974-3877聯繫守護天使。

守護天使創辦人史里華(說話者)，宣布在8大道成立巡邏隊。(記者顏潔恩／攝影)
守護天使創辦人史里華(說話者)，宣布在8大道成立巡邏隊。(記者顏潔恩／攝影)

8大道 天使 華人

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