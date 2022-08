五分局長被爆酒駕公務車 警員否認

遭到無薪停職的市警五分局局長張保羅,日前駕公務車撞上出租車,司機稱其酒駕,現場警員報告稱無此事。(市警提供)

曼哈頓華埠 轄區市警五分局局長張保羅(Paul Zangrilli),日前因駕駛公職車輛在曼哈頓發生碰撞事故遭停職處理;至今市警給出的答覆仍為「無薪停職,等待根據市警行政條例論處」;而事故當時,被撞的出租車 司機指控張保羅酒駕,但處理事故的警員卻報告「沒有此事」,市警內部調查人員也稱張保羅在出事當晚「狀態良好」(fit for duty)。

消息人士稱,張保羅當晚駕車在曼哈頓撞上了一輛市計程車暨禮車管理局(Taxi and Limousine Commission, TLC)的出租車,但不願透露具體事發地點。

事故中出租車司機受輕傷,在現場接受了醫療救治,他向現場警員指控張保羅酒駕,但消息人士表示,處理警員未在報告中提到酒駕一說,而是在提交了事故報告後,放行了張保羅。

當晚,張保羅返回了五分局,駕駛他的私人車輛返家,消息人士指出,幾小時後,市警內務局(NYPD Internal Affairs Bureau)探員詢問其事故情況,但未能立即找到他。

在調查進行的同時,張保羅遭到停職,一名高階警員表示,他在案發當晚「狀態良好」。

據悉,張保羅尚未因此事受到刑事指控,市警內部文件也僅表示,「無薪停職,等待根據市警行政條例論處。 」(Pending trial of charges pursuant to the administrative code.)

張保羅任華埠五分局局長已有三年,目前年薪資為19萬7000元。

根據市警記錄顯示,在他17年的從警生涯中,有過五起民事投訴,其中三起和濫用職權相關;但最後結果不是被免罪,就是指控無法得到證實。

目前五分局由在市警服務35年的布碌崙(布魯克林)資深督察迪布拉西奧(Richard DiBlasio)接管。

TLC發言人不願就此事置評,並將所有諮詢權交給市警。