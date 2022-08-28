五分局長被爆酒駕公務車 警員否認

遭到無薪停職的市警五分局局長張保羅，日前駕公務車撞上出租車，司機稱其酒駕，現場警員報告稱無此事。(市警提供)

曼哈頓華埠 轄區市警五分局局長張保羅(Paul Zangrilli)，日前因駕駛公職車輛在曼哈頓發生碰撞事故遭停職處理；至今市警給出的答覆仍為「無薪停職，等待根據市警行政條例論處」；而事故當時，被撞的出租車 司機指控張保羅酒駕，但處理事故的警員卻報告「沒有此事」，市警內部調查人員也稱張保羅在出事當晚「狀態良好」(fit for duty)。

消息人士稱，張保羅當晚駕車在曼哈頓撞上了一輛市計程車暨禮車管理局(Taxi and Limousine Commission, TLC)的出租車，但不願透露具體事發地點。

事故中出租車司機受輕傷，在現場接受了醫療救治，他向現場警員指控張保羅酒駕，但消息人士表示，處理警員未在報告中提到酒駕一說，而是在提交了事故報告後，放行了張保羅。

當晚，張保羅返回了五分局，駕駛他的私人車輛返家，消息人士指出，幾小時後，市警內務局(NYPD Internal Affairs Bureau)探員詢問其事故情況，但未能立即找到他。

在調查進行的同時，張保羅遭到停職，一名高階警員表示，他在案發當晚「狀態良好」。

據悉，張保羅尚未因此事受到刑事指控，市警內部文件也僅表示，「無薪停職，等待根據市警行政條例論處。 」(Pending trial of charges pursuant to the administrative code.)

張保羅任華埠五分局局長已有三年，目前年薪資為19萬7000元。

根據市警記錄顯示，在他17年的從警生涯中，有過五起民事投訴，其中三起和濫用職權相關；但最後結果不是被免罪，就是指控無法得到證實。

目前五分局由在市警服務35年的布碌崙(布魯克林)資深督察迪布拉西奧(Richard DiBlasio)接管。

TLC發言人不願就此事置評，並將所有諮詢權交給市警。